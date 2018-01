Itt a lista Mészáros Lőrinc összes érdekeltségéről – böngésszen kedvére!

Egy hete a Heti Válaszban megírtuk: tíz hónap alatt megduplázta vállalkozásai számát a felcsúti polgármester. Most online is elérhetővé tesszük a 203 cégérdekeltségből álló teljes listát. Vigyázat, ez csak pillanatfelvétel; ha nem múlik a felvásárlási láz, idén meglesz a 300 is!

Akkor elöljáróban:

1. egyáltalán nem baj, ha egy magyar ember gazdasági társaságokat alapít vagy vásárol (részben tőzsdei akciók keretében);

2. az sem baj, ha valaki úgy gyűjt forrást cégbirodalom-bővítéshez, hogy közbeszerzéseken diadalmaskodik;

3. az már nem fair, ha valaki rendre túlárazott állami tendereken, kartellgyanús körülmények között gyűjti az újabb vállalkozások bekebelezését szolgáló milliárdokat;

4. az meg egyenesen nyomasztó, ha valaki a túlárazott közbeszerzéseken nyert milliárdok sokszorosát, azaz ismeretlen eredetű tízmilliárdokat terel úgynevezett magántőkealapokba, majd ezekből a titkos zsákokból finanszírozza a további terjeszkedését;

5. e modell alkalmazása azért különösen fájdalmas, mert a régi Fidesz – nagyon helyesen – kvázi szabadságharcot folytatott az offshore-ozás, vagyis az átláthatatlan hátterű bizniszek ellen.

Mészáros Lőrinc csudálatos gazdagodásával tehát „mindösszesen” ennyi a baj: a felcsúti polgármester úgy lett meghatározó szereplő több stratégiai iparágban, hogy a kezdőlöketként használt tízmilliárd forintokat magántőkealapok biztosították – tőzsdei cégei jórészt csak kezelik ezt az „idegen” vagyont. Azt pedig, hogy egy-egy magántőkealap befektetési jegyeit ki jegyzi, a nemzeti bank hivatalból tudja, az átlagemberek számára viszont titok. Létezik tehát a felcsúti csoda – csak az első tízmilliárdok eredetét ne firtassa senki.

És akkor mindez a számok nyelvén: miként egy hete a Heti Válaszban megírtuk, Mészáros Lőrinc tíz hónap alatt megduplázta vállalkozásai számát. Ezúttal online is elérhetővé tesszük a 203 cégérdekeltségből álló teljes listát. Ha ide kattint, kedvére böngészhet!