Itt a megoldás a Tiborcz-ügyre!

Sokat tudunk már az Elios-ügyről, az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) által feltárt, Tiborcz István és Lázár János nevével fémjelzett csalásgyanús machinációsorozat szinte valamennyi részlete napfényre került a módszerektől kezdve az érintettek nevéig. És tegnap is új fejleménnyel gazdagodhatott az újkori magyar politikatörténet.

Viszont van itt még valami, amiről meglehetősen kevés szó esik: a titkolózás. Az OLAF még 2017 októberében küldte el részletes tényfeltáró jelentését a kormányzatnak és a beruházásokban érintett önkormányzatoknak, ennek ellenére mi, magyarok a mai napig nem tudnánk a 14 milliárd forint közpénzről szóló ügyről az égvilágon semmit, ha a külföldi média nem szivárogtatja ki a jelentést.

Zalaegerszegen ugyan egy pillanatra megrepedt a kormánypárti védőburok, amikor a fideszes többségű közgyűlés 8:6 arányban megszavazta, hogy hozzák nyilvánosságra az OLAF jelentését, de miután elég csúnyán rájuk pirítottak a pártközpontból, a zalaegerszegi képviselők rádöbbentek, hogy ők tulajdonképpen rossz gombot nyomtak, s ezt mindjárt másnap rendkívüli közgyűlésen korrigálták.

Ám Zalaegerszeg így is utat mutatott.

Ha én most településileg érintett választópolgár lennék, akkor besétálnék a polgármesteri hivatalba, és közölném, hogy adófizető polgárként szeretném megtekinteni az OLAF-jelentését, hiszen az én pénzemről is szó van. Ha elutasítanak, akkor pedig megkeresném a választókörzetem fideszes önkormányzati képviselőjét, és azt mondanám neki: figyelj, ezer éve ismerjük egymást, rád szavaztam legutóbb is, és még soha nem kértem semmit, de most légy szíves, kérd ki az OLAF-jelentést, hiszen jogunk van tudni, mi történt nálunk.

Lehet erre nemet mondani? Van annál polgáribb magatartás, mint amikor a polgár felelősséget érez a közös ügyek iránt, sőt, tesz is értük?

Szóval Cegléd, Szolnok, Kecskemét, Zalaegerszeg, Keszthely, Tapolca, Mezőhegyes, Hévíz, Balatonfüred, Pécs, Várpalota, Újszilvás, Sopron, Hatvan és Bácsalmás polgárai, itt az alkalom, hogy mindenki élhessen a jogaival, hiszen a közügy az közügy. Elő az Elios-aktákkal!