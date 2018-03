Itt a nagy Fidesz-történet!

Az 1988. március 30-án alapított liberális Fideszből polgári középerő, majd hatalmi gyűjtőpárt lett. Mára legfontosabb története a migráció maradt, miközben a politikafinanszírozó üzletemberektől való megszabadulás végül nem kisebb, hanem nagyobb közpénzfalást szült. Nagy Fidesz-történet a csütörtöki Heti Válaszban.

A március 30-án éppen harminc éve megalakult Fidesz nem pusztán a közép-európai rendszerváltó mozgalmak utolsó, még hatalomban lévő mohikánja. Az éppen zajló választási harc lőporfüstje eltakarja, de a Fidesztől számos vetélytársa tanult, még ha ezt nem szívesen vallják is be. Az LMP például nemcsak abban emlékeztet a Fidesz korai éveire, hogy elkerülné a bal-jobb skatulyákat, de – amiképpen egykor Orbán Viktor pártja az SZDSZ-szel szemben – függetlenségét is igyekszik óvni.

A Jobbik is tanulna a Fidesztől: Vona Gábor az 1998 és 2002 közötti polgári kormányzás nosztalgiáját lovagolná meg – hangsúlyozva, hogy a Fidesz elhagyta akkori eszményeit. De még a magyar politika frissen kikelt naposcsibéje, a Momentum is rezonál a rendszerváltás Fidesz-legendájára, legyen szó borostáról vagy a nemzedéki életérzésről.

Hogyan élte túl Orbán Viktor pártja a 2002–2010 közötti sivatagi átkelést? Miért kötött a Fidesz az SZDSZ-szel szövetséget 1994 elején, hogy aztán az őszi önkormányzati választásokon az MDF-fel és a KDNP-vel közösen indítson főpolgármester-jelöltet Budapesten? Miben változott meg a párt a 2014-es újrázás után?

