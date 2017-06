Itt a Tesco legújabb trükkje, avagy hogyan verjük át a vásárlókat?

Ön szerint hány százalékos ez a narancslé itt a képen? Na, ugye!

Először is, jelen írás címe csak annyira megtévesztő, mint amennyire csalafinta a Tesco friss marketingstratégiája. Vagyis igen is meg nem is. Kezdődött azzal, hogy az áruházlánc bő két éve meghirdette új, „100% elégedettségi garancia” kampányát, melynek jegyében egyes termékek esetében visszatéríti a vételárat, ha a vevő nem elégedett a vásárolt áru minőségével. Ez eddig nagyszerű kezdeményezés, ha mondjuk napszemüvegről, izompólóról vagy éppen motoros fűkaszáról van szó.

Csakhogy a Tesco marketingesei nagy jóindulatukban nem bírtak magukkal, és kissé túlhúzták az akciót. Nézzük csak a nyitóképen látható sajátmárkás narancslét. Első pillantásra hány százalékos narancslének mutatkozik a doboz tartalma?

Naná, hogy száznak. Ha viszont közelebb hajolunk a pecséthez, látjuk, hogy az arányszám nem a sűrítmény összetételére vonatkozik, hanem a „satisfaction guarantee” mértékét jelzi; az angolul legendásan jól beszélő háziasszonyok és a megszokásból vásárlók országában mi ez, ha nem – na jó, talán eredendően a legjobb szándékból elkövetett – nettó, 100%-os megtévesztés?

Mert ha elővesszük a kistáskából a nyilván mindig magunknál tartott nagyítót, és elolvassuk az apróbetűs részt, kiderül, hogy a gyümölcssűrítmény-tartalom minimum (de ha jól sejtjük, egyben maximum) 50 százalék.

Ráadásul a termék ára sem árulkodik mindjárt a huncutságról. A szóban forgó doboz a Tesco honlapja szerint 289 forintba kerül, és ennél nem nagyon sokkal drágábban, 379 forintért vesztegetik a valóban 100 százalékos sajátmárkás narancslét.

Szóval már viszem is a dobozt vissza a Tescóba. Viszont ha jól sejtem, ezzel életem végéig vedelhetem ingyen az 50 százalékos narancslét. Már ha az áruházlánc tartja magát az ígéretéhez, és minden alkalommal visszatéríti a természetesen mostantól üzemszerűen vásárolt, majd ugyanilyen menetrendszerűen kifogásolt termék árát.