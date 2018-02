Itt az igazság: évente 8-10 ezer afrikai és ázsiai bevándorlót fogad az Orbán-kormány

Ha nem kérünk a bevándorlókból, hogyan jöhetnek mégis ezerszámra? Miközben a kabinet az ENSZ képében friss ellenséget talált, a csütörtöki Heti Válasz a kvótabaki után egy újabb ellentmondást fedezett fel a kormány retorikája és cselekedetei között.

„A mi alapállásunk mindig is az volt, hogy egyetlenegy bevándorlót sem vagyunk hajlandók befogadni, sem uniós kvóták alapján, sem attól függetlenül. Így is tettünk. Az is mindenki számára elérhető és nyilvános információ volt, hogy Magyarország a genfi egyezmény alapján, amely a magyar belső jog része, egy évben hány üldözöttnek nyújt oltalmat” – nyilatkozta Gulyás Gergely a múlt heti Figyelőben. A politikus ezzel magyarázta, hogy a kormány kvótaellenes kampányának dacára – miként Altusz Kristóf külügyi államtitkár elszólásából az egész ország megtudhatta – miért fogadtunk be „titokban” az uniós elvárásokkal azonos számú, 1300 menekültet.

Feltételezve azonban, hogy Gulyás Gergellyel ugyanazt a nyelvet beszéljük, a fenti nyilatkozat első mondata szintén messze esik a valóságtól. A KSH A bevándorló külföldi állampolgárok földrészek és ország szerint című jelentéséből ugyanis megtudhatjuk: hazánk az utóbbi időben nem kevesebb, mint évi 20–25 ezer betelepülőnek ad otthont. Nagy részük persze határon túli magyar, illetve a mienkéhez hasonló kultúrát képviselő külföldi; az Ázsiából és Afrikából érkezők száma azonban így is minden esztendőben 8-10 ezerre rúg.

