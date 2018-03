Itt az Orbán-kormány sikereinek 53 pontja!

Döbbenetes, milyen energiákat szabadít fel a kampány! Hétfőn, amikor úgy nézett ki, hogy kevesebb lesz a sorosozás és jön a sikerek ismertetése a kormány részéről, rögtön terjeszteni is kezdték Fidesz-szimpatizánsok azt a hosszú listát, amely sorolja, mi minden csoda történt itt nyolc év alatt.

Aztán jött Stefano Bottoni, az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, és fáradságot, időt nem kímélve végigvette az állításokat. Pontról pontra. A Facebookon. Bottoni elismeri, ha valamely állítás igaz, s azt is odaírja, ha szerinte jó dologról van szó valóban. Meg azt is, ha szerinte csúsztatás. Ezért is érdemes végigolvasni a listát, főleg pedig azért, mert nem csak saját véleményét, hanem főleg tényeket állít szembe a kormánypárti állításokkal.

Íme:

1. 2007-ben még 8 százalék volt az infláció, 2016-ben mindössze 0,4 százalék. (CSÚSZTATÁS. Az infláció már 2009-10-ben 4 százalék körül volt; később 2012-ben fel lett pörgetve az államadósság csökkenés céljából, aztán 2015-16-tól a de facto defláció nemzetközi trendeket követett. És a defláció nem feltétlenül pozitív jelenség).

2. Az uniós átlagnál magasabb a gazdasági növekedés. MÉG JÓ! CSAKHOGY NEM AZ ÁTLAGGAL KELLENE ÖSSZEHASONLÍTANI, HANEM A VERSENYTÁRSAKKAL (Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Baltikum, Románia). Ott nincs pardon: egyértelműen az utolsók között vagyunk legalább 2006 óta megszakítás nélkül.

3. A negyedik legkedvezőbb munkanélküliségi adat az Európai Unióban. CSÚSZTATÁS. A hivatalos munkanélküliségi adat nem szűri a külföldön dolgozókat, a "se tanulás se munka" állapotban lévőket, sem a közmunkásokat. Reálisan 10% körül áll a magyar munkanélküliség, ami nem szörnyű de felemelő sem. A probléma inkább a munkaerőhiánnyal van azonban, amiről nincs itt szó.

4. A kétgyerekesek családi adókedvezménye 2018-ban már havi 35 ezer forint. IGAZ.

5. A nettó átlagkereset elérte a 200 ezer forintot. AZAZ ALIG 650 EURÓ. Ennyi pénzzel nem lehet normálisan megélni, főleg most, amikor dinamikusan nő az infláció. Fontos tudni azt is, hogy a magyar átlagbér 10-20%-al marad már el a cseh-szlováktól és lengyellel szemben is kialakult a lemaradás. A Fidesz 2010-16 között teljesen befagyasztotta a béreket, ami inflációval együtt egy durván 15%-os bércsökkenést eredményezett (ez volt a költségvetési fegyelem egyik fegyvere). Az utóbbi 2 év szelektív emelések NEM változtatnak azon a képen, hogy a magyar átlagbérek siralmasan versenyképtelenek.

6. 2010-hez viszonyítva duplájára nőtt a szakmunkás minimálbér. IGAZ CSÚSZTATÁSSAL, mert korábban nettóban számolták, most pedig bruttóban - ami elég nagy különbség.

7. 2010-hez viszonyítva 88 százalékkal emelkedett a minimálbér. IGAZ CSÚSZTATÁSSAL lásd 6. pont. A magyar nettó minimálbér egy rossz vicc.

7. 40 év munka után mehetnek nyugdíjba a nők. EZ JÓ HÍR EGYESEKNEK, DE NAGYON ROSSZ EGY MUNKAERŐ HIÁNYOS KONJUNKTÚRÁBAN.

9. A szakorvosok fizetése két ütemben 207 ezer forinttal emelkedett. IGAZ, DE BRUTTÓ 207 ezer forint az nettó 400 euró. Németországban ezt a pénz egy hétvége alatt keresi meg az adott orvos. Ez sajnos nem pénz.

10. 2016 és 2018 között összesen 67 százalékos béremelés a mentőknél. IGAZ, de olyan alacsony szintről, hogy csak felgyorsult a menekülés a szakmából.

11. 9 százalékra csökkent a társasági adó, ami Európában a legalacsonyabb. ADÓPARADICSOM. Erre nem lennék büszke.

12. 7,5 százalékponttal csökkentek a munkaadói adók. IGAZ, de így elképesztően magasak (8-10 százalékkal magasabbak, mint a versenytársaknál)

13. 500 milliárdos fejlesztés és 400 milliárdos bérfejlesztés az egészségügyben. EU-pénz a fejlesztéseknél minimális önrésszel, elmaradt korábbi emelések rohamtempóban és meggondolatlanul végzett pótlása.

14. Duplájára emelkedett a gyógyításhoz használható MR-eszközök száma. HOL? MIKOR?

15. Új szuperkórház épül Budapesten. FIDESZES POTENTÁT TELKÉN MILLIÁRDOS TELEKSPEKULÁCIÓVAL. Szerződés és tervek még sehol. 10 év ha felépül, addig marad a szétrohadt János.

16. 2017-ben már 100 ezer gyermek üdülhetett Erzsébet-táborban. IGAZ, ez jó dolog.

17. A 2018-as költségvetésben 430 milliárd forinttal több jut az egészségügyre, mint 2010-ben. INFLÁCIÓT ÉS A NÖVEKEDÉST IS FIGYELEMBE VÉVE EZ SEMMI. Erre nem lennék büszke.

18. A várólistán levő betegek száma a 2017 májusára 60 százalékkal csökkent. HOL?

19. 2012 és 2017 között 650 milliárddal nőttek az oktatásra fordított költségvetési kiadások. HOL? MIRE?

20. Magyarország többet költ az OECD és az unió átlagánál az oktatási rendszerre. A BÉREKBEN NEM LÁTSZIK...

21. Az óvodai férőhelyek száma közel 9200 férőhellyel, míg a bölcsődei férőhelyeké 12 ezerrel növekedett 2010 óta. IGAZ, DE NAGY TERÜLETI ARÁNYTALANSÁGOKKAL.

22. Ma már évente több mint egymillió gyermek kap ingyen tankönyveket. JOBBAN ÖRÜLNÉK, HA NEM CSAK EGY LENNE HA FIZETŐS IS.

23. Minden 35 év alatti fiatalnak ingyenes egy nyelvvizsga megszerzése. A MAGYAR NYELVTANULÁS SZART SEM ÉR, A NYELVVIZSGÁK 90 SZÁZALÉKA MÖGÖTT SEMMILYEN HASZNÁLHATÓ TUDÁS NINCS. Beszélni kellene tudni nyelveket, nem papírokra vadászni.

24. Háromszor többet fordítunk gyermekétkeztetésre, mint 2010-ben. IGAZ. AMI VISZONT MUTATJA, HOGY A MAGYAR GYEREKEK JÓ EGYHARMADA ELKÉPESZTŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT EL.

25. 2012 óta több mint 730 ezerrel csökkent a szegénység kockázatának kitettek aránya. EZ OLYAN, MINT A PERCIPIÁLT KORRUPCIÓ. NEM KEMÉNY ADAT.

26. A Munkahelyvédelmi akció 900 ezer munkavállaló foglalkoztatásához nyújt segítséget. FELESLEGES ÁLLAMI BEAVATKOZÁS.

27. A termékenységi ráta a 2010-es 1,25-ös szintről 2016-ra 1,49-re emelkedett, amire 1996 óta nem volt példa. EZ EREDMÉNYNEK SZÁMÍTANA, HA 1) TARTÓS TREND LENNE, ÉS NEM AZ; 2) NEM KORLÁTOZÓDNA A SZEGÉNYEBB JÁRÁSOKRA

28. 15 százalékra csökkent a személyi jövedelemadó, amelynek 2010-ben a felső kulcsa 32 százalék volt. A KÖZÉPOSZTÁLY JÓL JÁRT, ÉVEKIG VISZONT NEM NŐTT A FOGYASZTÁS, TEHÁT AZ ÁLLAMKASSZÁK ÖSSZESEN TÖBB MILLIÁRD EURÓS KÁR ÉRTE.

29. A pedagógusok bérére 250 milliárd forinttal fordít többet a kormány, mint a pedagógus-életpálya bevezetése előtt. TUDTOMMAL NEVETSÉGESEK A FIZETÉSEK, ÉS ALIG MEGY VALAKINEK TANÁRNAK AZ ÁLLAMI ISKOLÁKBA. CSAK VAN ENNEK OKA...

30. A rezsicsökkentéssel egy átlagos háztartás évente átlagosan 110 ezer forintot takarít meg. IGEN, DE A KÖZMŰ CÉGEK ÁTVÉTELE CSŐDHELYZETET EREDMÉNYEZETT. TEHÁT A RÖVIDTÁVÚ EREDMÉNYT HOSSZÚTÁVON FOGJUK MEGFIZETNI.

31. A rezsicsökkentés óta felére csökkent a lakossági közműtartozások összege. IGAZ.

32. 40 féle ügyintézés díja szűnt meg 2016-ban és 2017-ben, ingyenessé vált például a lakcímkártya, a személyi igazolvány és az anyakönyvi kivonat igénylése. IGAZ. EZ JÓ.

33. 5 százalékra csökkent a sertés- és a baromfihús, a tej, a tojás, a hal és az az éttermi fogyasztás és az internetezés áfája. NINCS ÉRTELME, MERT NEM LÁTSZIK AZ ÁRAKBAN. AZ ÁGAZATI LOBBIK LEFÖLÖZTÉK A PROFITOT

34. 11,8 százalékról 4 százalékra csökkent a munkanélküliség. MÁR TÁRGYALTUK. RÉSZBEN LÁTSZATEREDMÉNY.

35. 2010 óta 280 ezerrel csökkent a munkanélküliek száma. MÁR TÁRGYALTUK.

36. 2010-hez képest már 735 ezerrel dolgoznak többen. KÜLFÖLDÖN, RÉSZBEN...

37. Az elmúlt 7 évben az EU-ban nálunk nőtt legnagyobb mértékben a foglalkoztatottság. IGEN, DE RENDKÍVÜL GYENGÉN FIZETETT MUNKAKÖRÖKBEN. ÉS KÖZBEN CSÖKKENT AZ EGY FŐRE SZÁMÍTOTT TERMELÉKENYSÉG

38. Több bűnöző a börtönökben, lényegesen javult a közbizonság. RÉSZBEN IGAZ.

39. Nagysikerű vizes világbajnokság. IGAZ, DE JÓ SOKBA KERÜLTEK A MUTYIS BERUHÁZÁSOK.

40. Új egészségügyi szűrőbuszok járják az országot. AZ EGÉSZSÉGÜGY ÁLLAPOTÁVAL NEM BÜSZKÉLKEDNÉK.

41. 2010 óta megduplázódott a biogazdálkodással foglalkozó termelők száma. BIZTOS IGAZ, DE A MAGYAR 1%-A TUD CSAK BIÓT FOGYASZTANI, MERT ROHADT DRÁGA.

42. Kivezettük a devizahiteleket. IGAZ. (BÁR A BANKOKNAK KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL, MINT SZÜKSÉGES KOMPROMISSZUM)

43. 2014 óta a nem teljesítő lakossági hitelek több mint a felére csökkentek. IGAZ (DE TAVALY ÚJRAINDULT A MAGÁNHITELEZÉS ŐRÜLET, LÁSSUK 4-5 ÉV MÚLVA MI LESZ A NAGY LELKESEDÉSBŐL)

44. Akár 20 millió forinttal segíti a kormány a családok otthonhoz jutását. IGEN, CSAK KÖZBEN UGYANENNYIVEL DRÁGULTAK A LAKÁSOK, TELKEK, HÁZAK A JOBB KÖRNYÉKEKEN...TEHÁT MAJDNEM UGYANOTT VAGYUNK.

45. 2015 óta több mint 60 ezren vették igénybe a CSOK-ot. IGAZ.

46. Jövőre 226 milliárd forintot fordítunk otthonteremtésre. VÁROM. ÉGETŐ SZÜKSÉG LENNE BÉRLAKÁSPROGRAMRA, MERT NEM AKAR/TUD MINDENKI VIDÉKI IDILLBE KÖLTÖZNI.

47. Ingyenes lett a személyi igazolvány, a lakcímkártya, és a jogosítvány kiváltása. MÁR MONDTAM, HOGY SZUPER. KÖSZÖNÖM.

48. 2010 óta több mint 1000 kilométerrel nőtt a kerékpárutak hossza. IGAZ.

49. 2012 óta 3% alatt tartjuk az államháztartási hiányt, ami a szocialista kormányoknak 2002 és 2010 között egyszer sem sikerült. IGAZ. A LAKOSSÁG TÜRELMÉNEK KÖSZÖNHETŐEN, AMELYIK ELTŰRTE A FOLYAMATOS SUNYI MEGSZORÍTÁST.

50. Az elmúlt 7 évben az EU-ban Magyarországon csökkent a második legnagyobb mértékben az államadósság. IGAZ (A KÜLFÖLDI TULAJDONÚ HITELEK LEÉPÍTÉSE KÜLÖNÖSEN FONTOS)

51. 2010 óta 30 új mentőállomást épült. IGAZ.

52. 2010 óta 500 új mentőautó állt szolgálatba. IGAZ (BÁR AZ ÚJ MENTŐK HASZNÁLHATATLANOK, BIZTOS VALAKI CSÓKOST KELLETT KIELÉGÍTENI).

53. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében 27 új tornaterem és 25 tanuszoda épül meg. JÓ DRÁGÁN ÉS IRDATLANUL LASSÚ TEMPÓVAL, MIVEL MINDENÜTT CSÓKOSSAL KELLETT DOLGOZNI

Az eredeti bejegyzésben van tovább is, akinek nem volt még elég.

FRISSÍTÉS! Kommentárjait idéző cikkünk megjenése után Stefano Bottoni közölte lapunkkal: bár Facebook-bejegyzése nyilvános volt, az egy-másfél óra alatt megírt kommentárok nem képezik tudományos munkássága részét, azokat pedig nem az MTA BTK TTI munkatársaként, hanem magánszemélyként tette közzé. Elsősorban barátainak, ismerőseinek szánta, nem a szélesebb nyilvánosságnak. "A választási kampányban felértékelődhetnek efféle apróságok is, ami nem volt célom a kommentárok megfogalmazásakor" - mondta lapunknak a történész.