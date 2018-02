Katolikus blogger szedi le a keresztvizet az LMP volt tanácsadójáról

Csütörtökön ugyanitt cikket szenteltünk annak a ténynek, hogy éles vita robbant ki a Katolikus Válasz és a SZEMlélek blog között. Előbbi orgánum vezetője, Szerdahelyi Miklós ugyanis kemény hangvételű cikkben rótta fel régi haragosának, Gégény Istvánnak, hogy tavaly fél évig az LMP tanácsadója volt, és erről nem értesítette a nyilvánosságot.

Gégény kérdésünkre részletes válaszban magyarázta el a megbízás hátterét, és közben kifejtette lesújtó véleményét a Katolikus Válaszról. Cikkünk megjelenése után Szerdahelyi Miklós az alábbi levél közlését kérte. Íme, s ezzel a vitát (legalábbis itt és a magunk részéről) lezártnak tekintjük.

Kedves Szilárd!



Mivel Gégény István vette a fáradtságot, hogy hosszasan kifejtse a véleményét a Katolikus Válasz blogról az általad közzétett összeállításban, méltányosnak gondolnám, ha a rövid válaszomat szintén hasonló nyilvánosság elé tárnád. Feltételezem, hogy a KV-ról írt bekezdéseket azért közölted Istvántól, mert úgy ítélted, hogy azok érdeklik az olvasókat: ez alapján a válaszom is hasonló érdeklődésre találhat. Szeretném továbbá pótolni az olvasók kedvéért a linkeket mindazon büszkén vállalt KV cikkekhez, melyeket Gégény István felemleget, hivatkozások nélkül.



Mindenekelőtt megköszönném a közreműködésedet, mint ahogy Gégény István nyilatkozatát is, amelyben válaszol néhány általunk feltett fontos kérdésre – noha nem mindegyikre – azzal kapcsolatban, milyen viszony fűzi őt az LMP-hez. Ez volt a cél. Véleményem szerint ezeket az információkat legkésőbb a 168 Órában megjelent cikk után közölnie kellett volna, bár igazán jó és etikus még ennél is korábban lett volna.



Azt gondolom, az olvasóknak joguk van tudni egy-egy interjú kapcsán, hogy a riporter szerződéses viszonyban áll az interjúalanyával, még ha ez a viszony nem is feltétlenül befolyásolja a kérdezőt. Ez egyszerűen hozzátartozik a kontextushoz, amelyre a szerzőnek fel kell hívnia a figyelmet, hogy azután az olvasóra bízhassa az elfogulatlanságának megítélését.



A Gégény István blogja iránt érdeklődőket bizonyára érdekelni fogja, hogy az a két cikke, amelyekről a főszerkesztő most elismeri, hogy fizetett megrendelésre készültek, szintén sehol nem árulkodott arról, hogy a megírásukban a puszta kíváncsiságnál több is motiválta a készítőjüket. A Google által eltárolt, mindössze néhány nappal ezelőtti változatukban megnézhető, hogy még a fizetett tartalmat jelző és közismertnek aligha nevezhető "(x)" jelek is a cikk végén csak utólag és magyarázat nélkül, a jelen botrány kapcsán lettek beszerkesztve. Ezek olyan elvi és etikai problémák, amelyekre Gégény István nem adott megfelelő választ.



A Szemlélek blog főszerkesztője sarkalatos problémát lát abban, hogy a még 2013-ban indult blogom elnevezésében ott szerepel a „katolikus” szó. Igaza van abban, hogy a püspököm ezt 2013 óta már megvonhatta volna, és ma is megvonhatná. Azonban messze túldimenzionáltnak érzem az ezen való rágódást, illetve a felvetést, hogy ez mennyire félrevezeti az embereket – ti. ahogy már a neve is mutatja, egy blogról van szó. Szívesen elmondom azonban, hogy a névválasztásban a San Diego-i Catholic Answers Live Radio adott számomra mintát, amit 2010 és 2014 között szinte minden nap hallgattam.



Ferenc pápa személyét és hivatalát is mindig tiszteletben tartottam. Ne legyen félreértés: Ferenc a pápa, ahogy emellett folyamatosan és következetesen állást foglalunk. Azonban a pápatisztelet önellentmondásait, mint amikor például Ferenc pápa ellentmond pápaelődeinek vagy a Katekizmusnak, nem tudjuk pusztán a pápatisztelet dimenziójában kezelni. Akik így tesznek, azok könnyen a kronológiai sznobizmus hibájába esnek, vagyis, hogy mindig csakis az újabbat fogadják el igaznak – ez azonban idegen az igazság természetétől.



Érdekes következetlenség Gégény István nyilatkozatában, hogy a Katolikus Válaszon számonkéri, ha Bayer Zsolt alapoz rá (ahogy tette ezt jóval azután, hogy Ferenc pápát elhíresülten minősítette volna), majd a Szemlélek széles elfogadottságát azzal támasztja alá, hogy Bayer Zsolt átvett tőle egy cikket. A Bayer Zsolttal kapcsolatos állítólagos „büszkélkedésünk” pedig egyszerűen nem felel meg a valóságnak. Épp az ő esete kapcsán mi, a Katolikus Válasz szerkesztői, fontos hitvallást tettünk, amelyhez máig tartjuk magunkat.



Összességében Gégény Istvánnak is csak azt szeretném üzenni, mint minden más kritikusnak a KV bloggal kapcsolatban: kérem, hogy mutassanak rá pontosan a ténybeli vagy tanításbéli tévedésekre, ha ilyet találnak. Azok helyesbítésére nyitottak vagyunk. Arról cikkezni, hogy James Martinnak platformot adni miért homolobbi, és hogy a Magyar Kurír, a Bonum TV és a Szemlélek blog időnként miért médiacsőd – tan- és ténybeli kérdések híján – olyan, mint ízlésekről vitatkozni. A KV cikkeiben mindig ott vannak a tanítások vagy tények, amelyekre egy-egy kritikánk felépül. Épp mint ebben az esetben is, amikor Gégény István elhallgatott LMP-s szerződései, és a blogján vallott pártpolitika-mentesség közti ellentmondások kapcsán tettünk fel logikusan következő kérdéseket.

Tisztelettel és köszönettel,

Szerdahelyi Miklós