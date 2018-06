Katolikus püspök írt nyílt levelet a kormánynak hajléktalanügyben

„Ha valaki alkoholt fogyaszt, beül a gépjárművébe és balesetet okoz, akkor mentőhelikopter megy érte, mindent megteszünk, hogy ha vétkes is az ember, de megmentsük az életét. Nem kérdezünk, hanem cselekszünk, gyógyítunk, még ha több millió forintos is a végszámla. A hajléktalan ember esetében pont fordítva működik minden. Kérdések, legtöbbször ítéletek sokasága záporozik, aminek az a végkövetkeztetése, hogy ő tehet az állapotáról, hogy ebbe a helyzetbe került, hát segítsen magán. Vagy egyből magunkhoz mérve sokszor megugorhatatlan feltételeket szabunk: ha lesz munkája, ha…, ha… akkor majd segítünk” – írja a Magyar Kurírhoz eljuttatott nyílt levelében Székely János szombathelyi püspök.

A Hajléktalan Jézus szobra Budapesten Fotó: Magyarkurir.hu

A törvényhozókat megszólító levelet a főpap annak apropóján írta, hogy a kormány az alaptörvény módosításával be akarja tiltani a hajléktalanok életvitelszerű tartózkodását a közterületeken. És ha ez bekövetkezik, „akkor az Alaptörvény XXII. cikkelyének első két pontját is szigorítsák, amely pedig az állam és az önkormányzatok kötelességét fogalmazza meg: »Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételeit és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést mindenki számára biztosítsa. Az emberhez méltó lakhatás feltételeinek a megteremtését az állam és a helyi önkormányzatok azzal is segítik, hogy törekszenek valamennyi hajlék nélkül élő személy számára szállást biztosítani«” – fogalmaz a püspök.

Miután felidéz egyéni életsorsokat, a továbbiakban azt részletezi, hogy „ma Magyarországon kb. 30 000 hajléktalan személy van, akikre alig több mint 10 000 férőhely jut a szociális ellátó rendszerekben. Kérem a jogalkotókat, hogy ezeknek a feltételeknek megteremtése érdekében kezdjenek párbeszédet a hajléktalanokkal foglalkozó szervezetekkel, esetleg az egyházakkal is.”

A levél teljes terjedelmében a Magyar Kurír katolikus hírügynökség honlapján olvasható.

Az egyes közterületeken történő életvitelszerű tartózkodást egyébként már eddig is tiltotta és pénzbírsággal szankcionálta a törvény. Az itt elérhető összesítésből kiderül, mekkora sikerrel. (Spoilerezés: semekkorával.)