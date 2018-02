Kedves Erzsébetvárosiak! Kérem, ne nyírják ki a bulinegyedet!

Kedves Erzsébetvárosiak!

Nem lakom a kerületükben, ezért előre is elnézést kérek, amiért belekontárkodom a belügyeikbe. Azért teszem, mert hiába nem ott lakom, érintett vagyok mégis, merthogy mégiscsak egy városban lakunk. Budapesten. Amint az már mindenki előtt jól ismert, a bulinegyedként elhíresült terület jövőjéről február 18-án dönthetnek népszavazáson. Az éjszaka kóválygó, hangoskodó tömegek bizonyára sok bosszúságot okoznak, miközben a 400-500 szórakozóhely hatalmas iparűzési adóbevételt termel a kerületnek – azzal, ha éjfélkor le kellene húzniuk a rolót, vélhetőleg elapadna mindkettő.

És valami más is, amiről kevesebb szó esik. A valódi zene. A Szimplát, minden romkocsma atyját ismeri mindenki, ott is vannak jó zenei programok, ahogy a Fogasházban is, de nem róluk, nem a nagyokról akarok írni. Hanem egy kicsi, Dob uctai helyről, a Lámpásról. 12 éve létezik már, kétszáz fő fér el benne, hangulatos, kellemes, jó a pogácsájuk nagyon, de ettől még nyugodtan ellennénk nélküle. Amiért viszont nem: minden este élő zene van. Ingyen, ráadásul. Az élőt pedig a szó legszorosabb értelmében kell venni: a hely úttörő szerepet vitt abban, hogy mára a jam-sessionök városa lettünk. Persze kellett ehhez az is, hogy a Kőbányai Zeneiskola az utóbbi évtizedben kitermelje a rengeteg jó hangszerest, a Lámpásban mindenesetre a húszas-harmincas zenészek színe-java megfordul, teljesen random módon, váratlanul, sosem lehet tudni, aznap ki lesz ott, ki áll fel a színpadra, s mi alakul az improvizációból. Vannak gyengébb és egészen zseniális megmozdulások, semmi sem biztos, csak az, hogy minden valódi. Ha a páni félelem eluraklodik az emberen, hogy végső soron Buli Dorina és K. O. Laci országában él, elég lemenni a Lámpásba egy keddi estén. Jön a megnyugvás rögvest. A mélyben minden rendben van.

És ezt bárki meghallgathatja, belépő nélkül, minden héten. Mindez azért lehetséges, mert a pultból van elég bevétel. Arra is van egyébként, hogy ezek a helyek extra takarítási adót fizessenek az önkormányzatnak – ezt teszik évek óta. A milliárdos iparűzési adón túl.

Arról sem ezek a klubok tehetnek, hogy tömegekben dohányoznak emberek az ablakok alatt – a törvényt, amely szerint beltérben tilos a dohányzás, nem ők hozták. (Ha lenne lehetőségük szeparált, szagelszívós szivarszobákat berendezni, bizonyára megtennék.)

Ha gond van a renddel, az utcák tisztaságával, azt persze meg kell oldani.

Csak lehetőség szerint ne úgy, hogy beszántsuk mindazt az értéket, amely egyébként felhalmozódott, ráadásul önfenntartó módon létezik az Erzsébetvárosban.

Köszönettel:

Stumpf András