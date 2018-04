„Kedves Fidesz-szavazó!” – Egy konzervatív választó levele

Kedves Fidesz-szavazó – pontosabban a kormánypártot a hatalomra különösebb fenntartások nélkül juttató – felebarátaink!

A választási kampányban sokat vitatkoztunk a politikáról. Sebeket, köztük maradandó sérüléseket kaptunk és adtunk, s nemritkán viszálykodásba fajuló nézeteltéréseinkre családok, barátságok mentek rá.

Fidesz vagy nem Fidesz? Ez volt a kérdés, amely megosztotta évtizedekig egységes táborunkat, és úgy tapasztaltuk: az egyazon politikai közösségbe tartozók közti, kezdetben árnyalatbeli különbségek az utóbbi években egyre mélyülő árokká szélesedtek. Legalábbis ami az érzelmeket illeti. Ezen a téren már-már nagyobb köztünk a távolság, mint az a kibékíthetetlen ellentét, ami a baloldali, liberális tábor legvérmesebb képviselőivel kapcsolatban sokáig egyként jellemzett bennünket.

Nem tagadom, mindezt – talán mások nevében is fogalmazhatok – úgy éltük meg, hogy köreinkből sokan elvitatják a jogot: viselt dolgaik miatt ne csak fenntartásokkal tekintsünk pártjainkra, de kifogásainknak hangot is adjunk. Mi több, azon társainknak, akiket mindezek után nem vitt rá a lélek, hogy ismét nekik szavazzanak bizalmat – akár azért, mert voksukkal kellő ellensúlyt kívántak támasztani a kormányzóknak –, nemritkán kérdőre, sőt felelőségre vonásban volt részük. És nyilván önök is okkal tesznek szemrehányást azoknak, akik nem kellő tapintattal képviselték kritikájukat, és esetleg hasonló személyeskedésre ragadtatták magukat.

Most mindennek vége, s április 8-án egyértelművé vált, hogy melyik álláspont nyert megerősítést: a kétharmad akkor is önmagáért beszél, ha kivívásának körülményei nagyon nem válnak a kormányerők dicsőségére.

A magunk részéről be kell látnunk: hiába tártuk a nyilvánosság elé, miként őrlődünk a kormány korszakos eredményei, illetve nem kevésbé jelentős hibái, bűnei közti feszültségében, szavunknak legfeljebb a fővárosban volt foganatja. A választások eredménye azt mutatja: az effajta igazság- és egyensúlykereső tépelődésnek a féktelen migránsozás okozta ricsajban az országban nincs tömegbázisa. Ellenkezőleg, Orbán Viktor kormánya minden korábbinál nagyobb felhatalmazást kapott a hatalom változatlan módon, avagy még harciasabban történő gyakorlására.

Amely lehetőség további, fokozott éberségre int bennünket, különösen a választások óta tapasztaltak fényében. Csalfának bizonyuló, de persze már megfogalmazásukkor is halvány reményeinkkel ellentétben ugyanis azt látjuk, hogy győzelemittas barátaink nem tudnak leállni. Míg korábban esetleg azt gondolhattuk – önök közül sokan ezzel biztattak is bennünket –, hogy a gátlásokat nem ismerő kampány csak úgymond kényszerű, nem pedig önként, kéjjel választott eszköz a „másképp nem megszólítható tömegek megnyerésére”, az utóbbi hetek rácáfoltak minden hiú ábrándunkra.

Számtalan jelét tapasztaljuk ugyanis annak, hogy az urak ott folytatják, ahol abba sem hagyták. Pedig most már egyetlen politikust, kommunikációs tanácsadót vagy kormánypárti újságírót sem kergetnek az asztal körül, ha hisztériakeltő, végletesen elfogult, az akár csak kicsit másként gondolkodókat megbélyegző megszólalásaival, cselekedeteivel nem ront tovább a kampányban amúgy is megviselt ország közérzetén.

A győzelem méltóságteljes megélésének erényét, a földön fekvő ellenfelek rugdosásának mellőzését, az elegancia és nagyvonalúság kívánalmát talán inkább hagyjuk is.

Kedves Fidesz-szavazó, pontosabban a kormánypártot a hatalomra különösebb fenntartások nélkül juttató felebarátaink! Bizonyára emlékeznek, a kampányban milyen gyakran hallhatták, hogy a család- és nemzetpolitikai, kultúr- és gazdaságpolitikai eredményekkel szemben a kormány mely cselekedeteit tartjuk aggasztónak. „Léteznek kínos jelenségek, a fő irány viszont helyes; történelmi időket élünk, most nem ezt kell nézni, a big picture meg rendben van; a hibákat nem a kampányban kell szóvá tenni: most a fő cél a győzelem, a finomhangolásra ráérünk utána” – hallhattuk rendre a választ.

Ez az utána, ez érkezett el most.

És mivel a mi szavunk nem bizonyult elegendőnek, úgy véljük, most önökön a sor. Különösebben mi sem tervezünk hangfogót tenni pörös szánkra, de nyilvánvaló, hogy ez továbbra is kevés lesz. A valamennyiünket közvetlenül érintő kérdések helyett vezetőink az országot kétségtelenül fenyegető, de ezerszeresére felnagyított jelenségek elleni hadakozással vannak elfoglalva? Folytatódik a közpénzek eltulajdonításának tolerálható mértékűnél sokszorta nagyobb gazdagodás? Égbekiáltó és törvénytelennek bizonyuló módon vált a kormányprogapanda eszközévé a köztévé? Közpénzből felturbózott jobboldali bulvárlapok minden létező ízlést alulmúló módon, a valóságot szakmányban meghamisítva gyaláznak mindent és mindenkit, ami és aki nem ők?

Kedves felebarátaink, eddig sokan úgy tarthatták, mindezek csupán kénytelen-kelletlen használt, a modern politika megkívánta, az ádáz ellenfelekkel vívott harchoz szükséges eszközök, melyek a szent és nemes célhoz vezetnek.

Most azonban, gondolnánk, nagyon vigyázni kellene arra, hogy ne váljanak merő öncéllá.

Ha ugyan nem váltak már azzá.

Ezért önökön múlik, hogy közös szavunk olyan hangosan, horribile dictu visszatartó erővel képes-e szólni, hogy annak foganatja is legyen. Arra biztatjuk önöket, a Professzorok Batthyány Köréhez hasonló módon érezzék át: valamenyiünkön áll, hogy hazánkban mi lesz az uralkodó közszellem. A hatalomba beleszédülni hajlamos politikusaink jóvoltából a nagyotmondás, a kivagyiság, a gyűlölködés mintái kapnak-e még tágabb teret? A kormány által kötelezően választandóvá tett iskolai etikaórákon tanultakra sokszor rácáfoló gyakorlat fog diadalmaskodni, vagy közös erkölcsi elveink következetes, nem mellesleg az Alaptörvény kitételének – „A törvény előtt mindenki egyenlő” – megfelelő érvényesítése?

Nem félünk a nagy szavaktól. Nagyrészt önökön, az elfogadhatatlant – beleegyezéssel felérő – hallgatásukkal vagy csendes beletörődésükkel nem legitimáló, hanem inkább szóvá tevő bátorságukon múlik, hogy gyermekeink derűs, a tisztességet, a teljesítményt a személyes kapcsolatoknál előbb jutalmazó országban fognak-e felnőni; sőt hogy egyáltalán itt képzelik-e el a jövőjüket.

A konzervatív, jobboldali tábor április 8-án történelmi lehetőséghez jutott, hogy felszámolja a hazánk mozgásterét korlátozó béklyókat, és Magyarországot jobb hellyé tegye. Kormánya mindehhez olyan erős felhatalmazást kapott, hogy azt egy-egy, kellő hangsúllyal kimondott jobbító észrevétel, érdemi kritika aligha ingathatja meg.

Veszítenivaló tehát most jó ideig nincs. A megfelelően célzott feddő szó ellenben némi gátat vethet egyes nemkívánatos gyakorlatoknak. Értük meg nem kár.

Tisztelettel:

M. J.