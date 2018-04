Kedves Ripost! Most akkor Soros fia nőfaló playboy, avagy meleg, mint a rezsó?

Össze vagyok zavarodva, pedig ha van kérdés, amiben végre tisztán kell látnunk, akkor ez az. Alex Soros nőfaló playboy, avagy olyan meleg, mint egy tökig felcsavart villanyrezsó? A dilemma azért kínoz, mert minden társasági lapok legirányadóbbika, az európai értelemben vett konzervatív bulvár zászlóshajója, a Ripost szerdán arról értesített, hogy a gonosz milliárdos fiacskája bizony egy hatalmas buheráns.

„Soros Alex rövidesen újra személyesen tart eligazítást a magyar osztagnak, és ismét vele jön elválaszthatatlan társa, Maxwell Osborne is. Maxwell szó szerint élet- és harcostársa a Soros-örökösnek. Elválaszthatatlanok. A neves divattervező és politikai aktivista évek óta a legszorosabb kapcsolatban áll a Soros-fiúval, együtt járnak a világban mindenfelé, fotók és videók százait posztolják nyilvánosan. A képeken már-már provokatív módon demonstrálják fizikai és érzelmi összetartozásukat. Gyakran ölelkeznek, szorítják egymás kezét. A nyilvános posztokhoz írt szövegek szoros és egyre mélyülő emberi kapcsolatról tanúskodnak. Bár mindenki tudta a New York-i felső tízezer köreiben, hogy ők ketten egy párt alkotnak” – olvassuk a mostani írásban a két férfiról.

A folytatás így hangzik: „Az újév hajnalán ugyanis egy látványos videóval, sőt egy közös ágyfotóval coming-outoltak, egyenesen Dominikából, a közös szállodai szobából... Bátran megmutatták országnak-világnak, hogy mi a teljes igazság. Politikai körökben mindez idáig ritkának mondható pikáns Instagram- és Twitter-üzenetekből sem volt hiány, például ki hogyan szokott »a másik háta mögé kerülni«, hogy finoman fogalmazzunk.”

Mondanom sem kell, engem aztán nem különösebben foglalkoztatnának Alex barátunk szexuális szokásai – ha már valami, társadalom-mérnökösködő tevékenysége épp elég témát szolgáltat a személye iránt kíváncsiskodóknak. Szöget üt viszont a fejembe, hogy tavaly júniusban nevezett orgánum hasonlóan emelkedett stílben még azzal próbálta befeketíteni a Soros-örököst, hogy mekkora nőfaló, sőt – a cikk címe szerint – playboy.

„Eközben Alex gondolatai jó eséllyel még az elmúlt hónapok szupermodell-skalpjai körül járnak... Íme, néhány a brit Daily Mail és az amerikai New York Post legfrissebb listájából” – vágnak bele a közepébe, és remekbe szabott fotósorozattal illusztrálják is mindazt, amit a képaláírásokkal a következőképpen öntenek szavakba: „Itt éppen Chanel Imant öleli egy nagyon romantikus helyen... Chanel korábban egy rapper és híres amerikai kosárlabda játékosok szeretője volt.”; Najah Wakillel – persze szupermodell – is hírbe hozták a Soros-fiút...; „A legtitokzatosabb barátnő Emily Senko. Szoros a kapcsolat, de alig szivárognak ki a részletek. Természetesen Emily is híres szupermodell, a Soros-fiú nem adja alább...”.

Én meg csak itt ülök, üldögélek, és nem tudom eldönteni, hogy most azért kell-e utálnom Alexet, mert minden ujjára tíz nőt húz, vagy azért, mert bu..., akarom mondani, a nemzetközi LMBTQ-szcéna meghatározó szereplője.

Persze ha a Ripostra hallgatok, akkor a legjobb, ha minkettőért egyszerre. Az a biztos.