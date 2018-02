Ki nyerhet áprilisban? Most vasárnap minden eldől

Röviddel a parlamenti választás előtt a pártok a legjobboldalibb megyei jogú városban, Lázár János pátriájában tesztelhetik stratégiájukat. A hódmezővásárhelyi eredményből következtetni lehet majd az országos voksolás végeredményére is. A csütörtöki Heti Válasz címlapsztorija!

Most vasárnap Hódmezővásárhelyen országos jelentőségű időközi választást rendeznek. A pártok ugyanis élesben próbálják ki április stratégiájukat – a Csongrád megyei település voksolása lényegében a parlamenti választás főpróbája.

Lázár János kormánytagként is rajta tartotta szemét Hódmezővásárhelyen, rendszeres résztvevője például a városi közgyűléseknek. Bár nem a miniszter indul, megtestesíti a harmadik kormányzati ciklusára készülő Fidesz erősségeit és gyengeségeit. Hódmezővásárhely fideszes vezetése egyrészt imponáló, az ellenzéki jelölt által is elismert eredményeket ért el az elmúlt négy évben. Másfelől a pártnak – az országos politikához hasonlóan – helyben olyan homályos történetekre is hihető magyarázatot kellene adni, mint amilyen az Elios-ügy.

A kormánypárti Hegedűs Zoltán ellenében függetlenként, de összellenzéki támogatással induló Márki-Zay Péter sikerének vagy kudarcának is lesz országos hatása. A kérdés az: vajon létrehozható egy választói koalíció a helyben legesélyesebb kormányellenes induló mögött? Milyen hódmezővásárhelyi eredmény jelentene fordulatot az országos kampányban, illetve hány százalékból következtethetnénk egy újabb fideszes kétharmadra?

Részletes háttér a február 22-i Heti Válaszban. Lapunk elektronikus formában a Digitalstandon is kapható.