Kisebb csoda lenne, ha teljesülne Orbán Viktor jóslata

Forrásokra van szükségünk az új utak vagy vezetékek építéséhez. Amennyiben az Európai Unió nem tud pénzügyi támogatást adni, Kínához fordulunk – mondta Orbán Viktor tegnap egy Berlinben a legnagyobb német cégek vezetői előtt tartott előadásán. A miniszterelnök kiemelte:

A V4-ek rendkívül dinamikusan növekednek, 2030-ra utolérik a nyugati ipari országokat, és nettó befizetői lesznek az EU költségvetésének.

Orbán Viktor korábban is mondott hasonlót, amikor arról beszélt, hogy 2030-ra Ausztriát érhetjük utol. Akkor több számítás is készült, hogy ez miként lenne lehetséges. Mivel Orbán Viktor sem akkor, sem most nem árulta el, hogy milyen téren, milyen mutatókban zárkóznánk fel másfél évtizeden belül a hanyatló Nyugathoz, így a legtöbb kalkulációban a legáltalánosabb mutatót, az egy főre jutó GDP mértékét vették alapul.

E szerint azt feltételezve, hogy Ausztria mostantól kezdve stagnálni fog, a magyar GDP-nek 2030-ig évente 8.9%-ot kellene növekednie, hogy a sógorokat beérjük. Ami nem gyönge feladat, még a mostanság oly sokszor példaként említett kínaiak is elismerően csettintenének.

A miniszterelnök megszólalásait figyelők azonban nem csak a világrekord felzárkózási tempóra kapták fel a fejüket, a gondolatsor másik eleme is hordoz némi ellentmondást.

Orbán Viktor tegnap tehát így fogalmazott:

Forrásokra van szükségünk az új utak vagy vezetékek építéséhez.

Bő három héttel ezelőtt, a szokásos, pénteki Kossuth rádiós interjújában viszont azt mondta: a magyar gazdaságot lehet működtetni uniós források nélkül, a gazdaság motorja nem az uniós pénz, hanem a magyar dolgozó emberek. A miniszterelnök mindehhez hozzátette:

Senki pénzére nem vagyunk rászorulva, az ország a saját lábán áll.