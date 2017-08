Konzervatívok, vigyázat: nehogy Karácsony Gergely pártja nevessen a végén!

Ön feminista, ezért emberi, azon belül is nőjogi alapon elege van a szexista reklámokból? Vagy konzervatív/keresztény/jóérzésű ember, és szintén bőszíti, ha a szebbik nem testét a szexuális fantázia tárgyaként ábrázolják? Nosza, itt az alkalom az összefogásra! Ráadásul a jó ügy melletti közös kiállás nem máshonnan érkezett, mint a Párbeszéd Magyarország nevű szervezettől. Ha valaki nem ismerné ezt a mikropártot, arról az alakulatról van szó, amelynek miniszterelnök-jelöltje Karácsony Gergely zuglói polgármester, és ismertebb parlamenti képviselői közé tartozik Szabó Tímea.

A kezdeményezés utóbbi tegnapi Facebook-bejegyzéséhez kötődik, mely így szól: „Gratulálok Révész Máriusz kerékpározásért felelős kormánybiztosnak, az esemény fővédnökének, hogy egy ilyen családbarát és a nőket különösen tisztelő plakáttal reklámozzák ezt a kerékpáros találkozót. A nők már eddig is nagy becsben álltak a kormányban – ezt ugye már a női kormánytagok számában is látjuk –, de itt egy újabb szintet léptek. Meg is kérdeztem Révészt, hogy ezt hogy is gondolták. Mindenesetre a Párbeszéd nemrég két törvényjavaslatot is benyújtott annak érdekében, hogy a hazai reklámokban a női testet ne lehessen szexuális tárgyként ábrázolni.”

A PM nemrég – nagyon helyesen – kiakadt a Puncs.hu nevű kerítőoldal működésén is, mely „»Túl sok a tandíj? A diákmunka nem fizet eleget?« címmel hirdethet, ezzel nyíltan prostitúcióra szólítva fel a fiatalokat. Hol vannak a kormány erkölcsőrei: Harrach és Semjén ilyenkor?”

Természetesen nem estünk a fejünk lágyára, látjuk, hogy a nagy nőjogi buzgalom valamiért épp most, a választási kampányban ölt testet egy törvényjavaslatban, és történetesen kormánypárti politikusok ellenében fogalmazódik meg. Semjént és Harrachot most hagyjuk, megvédik ők magukat, ha akarják. De hogy pont Révész Máriusz, a kormány egyik legrokonszenvesebb és legtisztességesebb képviselője, ráadásul a párthovatartozástól függetlenül össznépi sportnak számító bicajozás – szexista megjegyzésen még sosem kapott – felelőse húzza ki a gyufát? Egy olyan plakáttal, amelyhez feltehetőleg semmi köze?

Nem lett volna az utóbbi években bőséggel elegendő és a mostaninál fajsúlyosabb alkalom szót emelni a jelenség ellen? Uram bocsá’, partnert látni azokban a konzervatív, keresztény vagy csupán jóérzésű emberekben, akik, amióta az eszüket tudják, következetesen felszólalnak a női test kiárusítása ellen?

De legyünk nagyvonalúak, és fogjuk a szavukon Szabó Tímeáékat. És miközben egy ilyen törvényjavaslatot megfontoltan kell megfogalmazni ahhoz, hogy életszerű legyen, és ne lehessen könnyedén kijátszani, ha egy mód van rá, a kezdeményezést ne fullasszuk a szokásos szőrözésbe, és ne jussunk el odáig, hogy akkor mostantól az aktképeket is le kell-e akasztani a múzeumok faláról.

Aki érti a problémát, ép erkölcsi érzékkel biztosan megtalálja a jó megoldást. Arra persze érdemes vigyázni, hogy a női test méltósága védelmének ürügyén ne valamiféle genderkonform szabályozás szülessék. Mint épp most Angliában, ahol a szexista reklámozás tilalmával egy csomagban a hatóságok hadat üzennek a nemi sztereotípiák (értsd: barkácsoló férfi, házimunkát végző nő) ábrázolásának is.

Figyelni fogunk. Sőt: nagyon fogunk figyelni!