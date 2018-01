Kurzcal építene migrációellenes tengelyt Orbán Viktor

Legalábbis az Atv.hu szerint, amelynek megerősítették: a magyar miniszterelnök jövő kedden találkozik a közelmúltban megválasztott, 31 éves osztrák kollégájával, akivel abban osztoznak, amit Orbán Viktor úgy szokott megfogalmazni, hogy „nem a problémát kell ide hozni, hanem a segítséget oda vinni”, vagyis: helyben kell kezelni a migrációt kiváltó problémákat.

A magyar–osztrák szövetséghez az Atv szerint az éppen koalíciós egyeztetésekben evickélő bajor CSU is csatlakozhat, és partnerek lehetnek a visegrádi országok, továbbá Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke is, aki már maga is elismerte a kvótarendszer bukását.

Az Orbán–Kurz-találkozón ugyanakkor kellemetlen körülmény lehet a paksi atomerőmű, amelynek bővítése ellen Bécs éppen ma reggel nyújtott be keresetet a projektet korábban jóvá hagyó Európai Bizottsághoz.