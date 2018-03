Lackfi János az áprilisi választások tétjéről: „A nemzethalál elmarad”

A külföldi lapok Magyarországot célba vevő rémhírkeltését épp úgy nem szereti Lackfi János, ahogy a közmédia torzító, hangulatkeltő beszámolóit sem. Mit mond a költő a választás tétjéről, a korrupcióról, a be- és kivándorlásról? Nagyinterjúnk a csütörtöki Heti Válaszban.

Ahol zsebre is lehet játszani, abban nagyok vagyunk – mondja az író korrupcióügyben, ám nem kizárólag az országos, nagy ügyekre gondol. „Ortopédiára kellett menni legkisebb lányommal, kicsi Julival. Mondták, fél év múlva lesz időpont. Lehet két hét múlva is, csak az 25 ezer. Kifizettük. Ráírták a papírunkra, hogy »fizetős«. Haldoklók, járókeretesek és kismamák sorában álltuk, épp dobtak ki valami idős embert zsörtölődve, hogy menjen már, amikor sorra kerültünk. Amint a feliratot meglátták, már indult is a mézes-mázos »Jaj, de cuki a picike!«. Üntyüm. Püntyüm. Kabaré. Csak éppen sírni való.”

A nagyinterjúban Lackfi beszél még a választások tétjéről, a be- és kivándorlásról, a közszolgálati és a külföldi rémhírkeltésről, valamint a vízen járás lehetőségéről.

Részletek a március 22-i Heti Válaszban. Lapunk elektronikus formában a Digitalstandon is kapható.