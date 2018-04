Lázár János kimondta: távozik a kormányból

Lázár János nem kíván kormányzati tisztséget vállalni Orbán Viktor következő kormányában. Erről ő maga beszélt a hódmezővásárhelyi Rádió 7-nek adott interjújában. Emlékeztetett, 2014-ben Orbán négy évre kérte fel a Miniszterelnökség vezetésére: „Ezt a munkát elvégeztem, kerek egésznek tekintem.” Saját minisztériumáról azt mondta, büszke arra, hogy létrehozta ott „a legerősebb csapatot, a legkiválóbb tisztviselők itt dolgoznak”.

„A kormányon kívül is van élet, Budapesten kívül is van élet. A választóimmal való együttműködést szeretném erősíteni, a választókat szeretném meghallgatni – folytatta Lázár, aki tervezi, hogy a választókerületébe, Hódmezővásárhelyre vonul vissza a következő négy évben. – Nem azért, mert az országgal kapcsolatban ne lenne, tudásom, elképzelésem, ambícióim, de sokat kell még tanulnom a választóktól, hogy mi a magyar valóság.” Azt is megjegyezte: még sok ideje van tanulni, hiszen 10 év múlva 53, 20 év múlva 63 éves lesz.

Orbán Viktor pénteki Kossuth Rádió-interjújában beszélt arról, hogy más kormányszerkezet lesz, jelentős részben új emberekkel fut neki ez a kormány: „A minisztériumok számában nem lesz változás, de a Miniszterelnökség a jövőben egy új struktúrában, új vezetéssel működne.”

Lázár szerint a kormányfő személyes joga meghatározni a kormányzati struktúrát és hozzá kiválogatni a személyeket. Kettejük hétfőre tervezett találkozójáról azt mondta: „(A megbeszélésen) a miniszterelnök mond valamit, és a meghívott is hozzáteszi a magáét. Ilyenkor kettőn áll a vásár.” A kérdésre, hogy elfogadna-e más pozíciót, Lázár azt válaszolta, hogy ez „nem így működik, ez nem piac”, de arról nem beszélt, ki lehet az utódja. Mindössze annyit üzent neki: „Én 112 kormányinfót tartottam, hajrá!”