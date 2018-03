Lázár János szakmát váltott

A kancelláriaminiszter mindjárt át is állt a barikád túloldalára, hiszen kipróbálta a külpolitikai újságírást. Debütálásként egy testhezálló feladatot választott: bebizonyította volna a világ legélhetőbb városáról, hogy élhetetlen, hiszen Bécsnek abban a „régi nagyhírű kerületében”, ahol legújabb kampányvideóját felvették, 20 évvel ezelőtt még nem élt bevándorló, ehhez képest – ha jól értjük a vonatkozó mondatát, mert egyébként nem értelmes – ma már csak az idős nyugdíjasok azok, akik „fehér keresztények”. Lábjegyzet: a bő 20 éve véget ért délszláv háború alatt sok tízezer bosnyák érkezett Ausztriába, számukat ma 150 ezer köré teszik.

A kétperces standup alatt riporterünk nem fárasztja magát azzal, hogy helyszínt váltson, így elég nehéz elhinni a pedánsan rendben tartott utcáról, hogy ma már szinte kizárólag migránsok laknak a környéken – akiknek elég jól mehet, ha Bécs belvárosában élnek. Ellenben elmondja, hogy szeretett volna beszélni velük, de akárkit megszólított, nem beszélt németül – ezt csak elképzelni tudjuk, mert a tudósító nem segít minket ilyen vágóképekkel –, a bécsi iskolákban pedig már szinte reménytelen a helyzet. Tanulság: a Fideszre kell szavazni, nehogy mi is így járjunk.

Tulajdonképpen irigylésre méltó az az alkotói szabadság, hogy egy Magyarországgal most már baráti kormány hazájában Lázár riporter ilyen rövid idő alatt ennyi csúsztatást és félinformációt sűrít össze, kiemelkedően érzékeny zeneválasztás mellett. Ennél még a LIBE-bizottság és európai zöldek is közelebb járnak az igazsághoz, amikor a magyar jogállamiságról értekeznek. Ellenben a miniszter-tudósító élete első riportjával elérte azt, amit sok újságírónak egy élet munkájával sem sikerül: idézi őt a The New York Times és a The Washington Post is az AP hírügynökség tudósítására hivatkozva.

Szerkesztőként viszont visszadobtuk volna az anyagát.

Frissítés: nem sokkal cikkünk élesítése után az ominózus videó eltűnt Lázár Facebook-oldaláról, de a kordokumentum szerencsére volt annyira értékes, hogy a videómegosztókon még (már) elérhető.