Le a buktatással! - Bedurvult a szülői egyesület

Rég hallottunk már a Magyarországi Szülők Országos Egyesületéről: legutóbb, amikor az MSZOE azzal az ötlettel kívánta javítani a magyar diákok PISA-eredményét, hogy a magyar diákok ne vegyenek részt a teszten. Yeah!

De megérte várni, mert az MSZOE most is kőkeményen állt bele az Ügybe, ebbe, ni:

„Javasoljuk a buktatás intézményének azonnali megszűntetését az általános iskolákban!”

A lényeg, hogy az egyesület szerint a félévi buktatás rettenetesen káros, főleg nyolcadikban, amikor éppen tovább kellene tanulni, de a félévi elégtelennel, vagy elégtelenekkel szinte képtelenség. Mindezért természetesen a pedagógusok a felelősek.

A közlemény első mondata egészen egyszerűen zseniális, nem csodálnám, ha valami komolyabb buli közben született volna meg, abban az asztalra csapós fél órában, amikor az utolsó, amúgy már teljesen felesleges egy-két pohár előtt az ember úgy érzi, hogy az égvilágon mindenben neki van igaza:

„Honnan veszik a bátorságot az általános iskolák, hogy félévben megbuktatják a 8. évfolyamra járó iskolaválasztás előtt álló tanulóikat?”

Aztán jön a sorozás, egyik ütés a másik után, a végén már tényleg valami nagyon durva büntetőtáborként képzeljük el a magyar iskolát, ahonnan ép ésszel gyerek még nem került ki, ha egyáltalán.

És igen, vannak rossz iskolák, és vannak rossz tanárok is, sőt, az oktatási rendszerrel is komoly bajok vannak - ezt is mutatja a PISA-teszt, ahova az MSZOE szerint ugye nem kell elmenni, és akkor nincs probléma.

De a szülőket teljes mértékben kivonni az egyenletből...

És akkor itt a morcos közlemény - kiemelten azok számára, akik tipikusan hétfői hangulatban ébredtek, és ezt szeretnék a pedagógusokon levezetni:

Honnan veszik a bátorságot az általános iskolák, hogy félévben megbuktatják a 8. évfolyamra járó iskolaválasztás előtt álló tanulóikat?

A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a továbbtanulók félévi eredményét, ezért a felvételt hirdető iskolák eleve kizárják őket a felvételből

Milyen pedagógiai módszer alapján döntenek a nevelőtestületek, hogy „elmeszelik” a nyolcadikos tanulókat?

Javasoljuk a buktatás intézményének azonnali megszűntetését az általános iskolákban!

A hazai társadalmi közegben a „bukás” megbélyegző helyzet!

A pedagógusok azt mondják, a félévi buktatás olyan pedagógiai eszköz, amely arra ösztönzi a lemaradó tanulókat, hogy a második félévben jobban tanuljanak! A szülők pedig fogadjanak magántanárt gyermekeik mellé, mert a 16 óráig nyitva tartó általános iskolában „nincs elég idő” sem pedagóguslétszám a nehezebben teljesítő tanulók felzárkóztatására. Az iskola nem segít!

Nem a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeink értelmi képességével van a baj, hanem a megszokott oktatási módszerek azok, amelyek fogyatékosak.

Érdekel valakit egyáltalán, hogy hány tanuló jár pszichiátriai kezelésre és hányan kísérelnek meg öngyilkosságot tanulmányi kudarcaik miatt évente?

Az iskolákat nem érdekli, hogy milyen testi, lelki, érzelmi károkat okoznak a rájuk bízott tanulóknak a félévi buktatással, lényeg az, hogy leosztályozzák tárgyi tudásukat, fegyelmezzék őket és tudatlanul kísérletezzenek teherbíró képességükkel.

Mindez, ami az oktatási intézményekben elfogadottan történik a pedagógia szakterületén az fizikai, szellemi, érzelmi és lélektani bűncselekmény a gyermekek ellen.