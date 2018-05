Legyen a gyerek is vegán? Veszélyes ötlet!

Járványszerűen terjed a gyerekek között is a vegán táplálkozás. Német kutatók megnézték, milyen hatással. Figyelmeztetést adtak ki.

A Pharmaonline számol be arról, hogy egy német kutatás szerint a vegán étrendűek, vagyis a hús és hal mellett állati eredetű fehérjét (tojást, tejterméket) sem fogyasztó gyerekek tíz százaléka elmaradt magasságában és testsúlyában a kortársaitól. A csak húst nem evő vegetáriánusoknál ez az érték hat százalék. „Mindez a nem optimális tápláltság jele” – mondja a vizsgálatot vezető Markus Keller német kutató. Különösen az agy és az idegrendszer fejlődéséhez szükséges B12 vitaminból fogyasztanak keveset a vegán gyerekek.

A kérdés azért fontos, mert elképesztő mértékben terjed a vegán életmód; Németországban a lakosság egy százalékára teszik az állati eredetű fehérjétől magukat megtartóztatókat.

Ahol a szülő vegán, ott gyakran a csecsemőket is erre az életmódra szoktatják rá, vagyis tejet sem adnak nekik, ezért azt tanácsolják, hogy akár kétéves korig is szoptassák ezeket a csecsemőket. A tinik pedig már maguk állnak át erre az életmódra, ami sok szülőnek okoz gondot.

A Német Táplálkozástudományi Társaság (Deutsche Gesellschahft für Ernährung) szerint számos aminosavból, ómega3 zsírsavakból, D-vitaminból, kalciumból, vasból, jódból, szelénből és cinkből is hiányállapottal küzdhet a vegán gyermek. A cikk egy német gyógyszerészeti lapot szemlézve közli, hogy a gyermekorvosokból álló németországi szakmai szervezet (Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte) „kategorikusan” elutasítja a gyermekkori vegán táplálkozást, óva intve a „fatális következményektől és az irreverzibilis károsodásoktól”, ami például súlyos tanulási zavarokban is testet ölthet. A vegatáriánus gyermekeknél is rendszeres vaspótlást és évi egy alalommal történő vérképellenőrzést javasolnak.