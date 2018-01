LMP-s és jobbikos felszólaló is lesz a román nagykövetség előtti tüntetésen

Ugyanaz lesz az álláspontom, mint akkor, amikor megpróbáltak kitűzni egy zászlót, egy nem tudom milyen napon. Akkor nagyon világosan megüzentem: ha az a zászló ott fog lobogni a szélben, minden ottani felelős ott fog lobogni a zászló mellett – mondta a román kormányfő, az utóbbi évek legsúlyosabb mélypontjára lökve a magyar–román kapcsolatokat.

Mihai Tudose szavainak legelfogadottabb értelmezése – mert van olyan olvasat is, hogy valójában a román illetékeseknek szólt be -, hogy a román miniszterelnök megfenyegette a székely zászlót kitűzőket: fel lesznek lógatva a zászlójuk mellé. Így gondolják ezt a Facebookon szerveződő demonstráció kezdeményezői is, akik kedd este hat órára hívják a tiltakozókat Románia nagykövetsége elé (Budapest, Thököly út 72, 1146).

Mostanáig 145-en jelezték, hogy részt vesznek a demonstráción. A megmozdulásnak három szónoka lesz: Ungár Péter az LMP-től, Szávay István a Jobbiktól, és a tüntetést kezdeményező Gulyás Balázs, közíró.

A rendezők azt kérik, hogy aki csak teheti, vigyen magával székely zászlót. És akkor még egyszer: kedd, azaz holnap 18 óra, Románia nagykövetsége, XIV. kerület, Thököly út 72.