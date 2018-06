Lovas István és Ungár Péter levelezése, kommentár nélkül

Minden Ungár Péter LMP-s országgyűlési képviselő június 6-i közleményével kezdődött:

Budapest, 2018. június 6., szerda (OS) - LMP: az Oroszország elleni szankcióknak maradnia kell

Vlagyimir Putyin orosz elnök az osztrák köztelevízióban elmondott nyilatkozata szerint az Oroszország elleni szankciók feloldása az Európai Unió érdeke is. Az LMP szerint ez az EU gyengeségének a jele lenne. Az LMP álláspontja, hogy az Oroszország elleni szankciók kivezetése, és így az orosz agresszió válasz nélkül hagyása nemzeti tragédia és az EU gyengeségének jele lenne, ezért az LMP minden hazai és nemzetközi fórumon fel fog lépni ez ellen. Nem feledkezhetünk meg arról, amikor a MOL-ba az osztrák OMV segítségével próbált belenyúlni az orosz állami vállalat, a Gazprom. Az LMP határozott álláspontja, hogy ezek a példák is bizonyítják: amit a putyini Oroszország csinál alapvető nemzetbiztonsági kérdéseket vet fel. Egyúttal sajnálatunkat fejezzük ki, hogy az osztrák kormány mégis a szankciók feloldásáról egyeztet Vlagyimir Putyinnal. Csalódottságunknak adunk hangot továbbá, hogy a zöld osztrák államfő is relativizálja a témában az európai zöldek külpolitikai alapvetéseit.

Ungár Péter



Lovas István újságíró a következő levelet írta az LMP-sajtónak a fenti közleményre válaszként (Ungár Péter tette közzé nyilvános Facebook-lapján):

Lovas Istvan <lovas.istvan1945@gmail.com> 18. 06. 06. 14:12

Neokon seggnyaló férgek!

Már a ti időtök is lejárt.

Menjetek holnaptól Torinóba: házhoz jött egy csomó neokon, akiket leszophattok.

Merkel az Északi Áramlat 2-őt akarja. Macron Szentpétervárra ment putyinozni.

Kurz pedig az új trend élére állt.

Ne feledjétek megkúrni John McCaint is, mielőtt az nekrofília lesz.

Undort keltő pofátokat még visszataszítóbbá teszik a viszályt, konfliktust imádó amerikai hadiipari érdekek előretolása a magyar érdekekkel szemben.

Drop dead!

Lovas István



Nem sokkal később Lovas válaszolt arra, hogy Ungár közzétette a levelét:

Figyelj, te mocskos patkány,

Tudnál még egy hozzád hasonló férget említeni, aki egyrészt kiadta egy újságíró kérdését, amit egy sajtórészleghez intézett - ráadásul úgy, hogy ott a magán e-mailje?

Kitegyem a te magán e-mailedet?

Anyád mit szólna, ha az övét tennéd ki, mocskos pióca?

Kurvára vigyázz magadra!



Ungár fentiekhez biggyesztett kommentárja:

Kezdjük azzal, hogy a személyes e-mail címem pkungar@gmail.com, ugyanis Károly a második keresztnevem. Amúgy kedves, Lovas úr, mit vár olyan levelektől, amit az LMP sajtóosztályának küld.