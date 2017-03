Magyarázza már meg valaki, mi ez a Benett-név őrület?

Elégedettek is lehetnénk a magyar szülők férfinév-választásával, a Bencék, Máték, Leventék országa vagyunk. De hogyan jött ez a Benett-név örület? Hogyan lettünk benettesebbek az angoloknál?

Merthogy ez történik. Nálunk a 22. leggyakoribb férfinév 2016-ban a Benett, Angliában és Walesben viszont nem szerepel az első százban sem. Pedig latin eredetű, de angol névről van szó. Elképzelni sem tudom, mi lehet az oka a magyar szülők váratlan és erőteljes elbenettesedésének. Érhető, hogy a briteknél a 12. leggyakoribb név lett a Muhammed, megelőzve a Henryket és jövőre nyilván már a Jameseket is. De honnan jött a Benett-ötlet? Mert jön, nyomul, hengerel, 2010-ben a 64. helyen álltak, 2013-14-ben már 34-35. pozícióra jöttek fel. Tavalyra oda jutottunk, hogy az András ritkább név lett a Benettnél.

Ahogy a Noel is elképesztően előretört. A francia karácsony jelentésű név 2010-ben még csak 30. volt, 3-4 éve már 13. és tavaly már a nyolcadik a gyakorisági listán. Nyilván nem született ennyi fiúcska karácsonykor (a franciáknál hagyományosan ezeknek a gyermekeknek adják a Noel nevet). Végül is milyen takarékos megoldás, a gyereknek legyen csak karácsonykor a szülinapja és a névnapja is, egy ajándék három funkcióval. De ez nálunk kizárt, több mint ezer gyerek kapta tavaly a Noel nevet, úgy, hogy négyezer fiú született egész decemberben.

Nem hagy nyugodni a gondolat, csak nem azért üldözi a sors szegény gyerekeket, mert a szüleik Sebestyén Balázs névadási ízlését követik? A rádiós celeb reggeli műsorában gyakran megidézett két kisfiát ugyanis éppen így hívják…