Már csak Orbánnal nézhető meg az Echo TV hírhedt videója

„Arra kérem, elemezze, mi a tárgya a mondatnak!” – ki gondolta volna, hogy ez a felszólítás pár nap alatt jelképpé válik, hiszen olyan kis egyszerű, egyértelmű modatocska. Ha például egy magyarórán hangzik el. Egy tévé stúdiójában, politikai interjúban viszont már egészen más a leányzó fekvése.

Kálló Dániel, a Független Diákparlament szóvivője volt az Echo TV Napi Aktuális című műsorának vendége január 17-én. Kálló nyilván arra számított, hogy majd a diáktüntetésről, illetve a diákok követeléseiről kérdezik, de valami egészen más történt.

Elhangzott például a már említett felszólítás – Velkovics Vilmos műsorvezető ugyanis mindjárt az elején meg akarta mutatni, hogy mi lesz itten a menetrend. Aztán volt olyan is, amikor a diák visszakérdezett, mire Velkovics bácsi közölte, hogy ez itt az ő műsora, úgyhogy itt ő kérdez. Meg olyan is, amikor a Nemzet Hangjának aktuális hangja (és arca) kioktatta vendégét, hogy ne ugráljon már, mert hány tagja is van a Diákparlamentnek? (Képviseletei demokrácia, érted?) Meg olyan is, hogy míg a tüntető diákok tüntikéznek, a rendes diákok otthon tanulnak. Végül a slusszpoén, valami olyasmi sugalmazás, hogy a diákok azért tüntetnek, hogy több idejük legyen kütyüzni.

Mutatnám, de már nem lehet. A Echo TV ugyanis minden felületéről – a Youtube-csatornájáról és a tévé honlapjáról is – letakarította a felvételt.

Úgyhogy most, az eredeti hiányában ezzel kell beérnünk:

Aki pedig törölt videók utáni hibaüzenetet nézegetne inább:

Ez volt az eredeti felvétel az Echo TV oldalán:

https://www.echotv.hu/adasok/2018/01/17/aary-tamas-lajos-kallo-daniel/3147

Ez pedig ugyanannak a hűlt helye az Echo Youtube-csatornáján

https://www.youtube.com/watch?v=Bp6Trl9g4uw