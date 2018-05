Még nem szakad a Jobbik

Toroczkai László mozgalmat indít – egyelőre a Jobbikon belül. A párt Villányi úti irodája előtt tartott sajtótájékoztatóján Ásotthalom polgármestere azt mondta: pénteken hét jobbikos polgármester és számos jobbikos középvezető vett részt azon gyűlésen, amelyen döntöttek arról, hogy Mi magunk néven a Jobbikon belüli platform létrehozását indítványozzák.

Toroczkai korábban szoros versenyben maradt alul a párt elnöki posztjáért vívott küzdelemben, most jelezte: a párt elnöksége dönthet a platform jövőjéről, hiszen a Jobbik mostani alapszabályában nincs platformra vonatkozó szabály, de nem is tiltja semmi annak létrehozását. Kérdésre válaszolva úgy vélte: ha az elnökség elutasító a platformmal szemben, az akár pártszakadáshoz is vezethet.

A platform június 23-án Ásotthalmon "zászlóbontó gyűlést" tart, ahová több száz, több ezer embert várnak. A cél Toroczkai megfogalmazása szerint, hogy a Jobbik foglyul ejtett lelkét visszaadják a Jobbiknak és a jobbikosoknak. Bíznak benne, hogy még korrigálható az elmúlt időszak politikai iránya.

A platform abszolút demokratikusan fog működni, de még kérdés, hogy egyáltalán platform marad-e, így lehetséges, hogy a zászlóbontáskor mégis kiválnak a Jobbikból. A mozgalom döntéseit demokratikusan hozzák majd, Toroczkai azt mondta: nem pr menedzserek irányítják majd a döntéshozatalt. Azt is mondta, hogy nem oligarchákkal akarnak tárgyalni a Jobbik jövőjéről.

Toroczkai egy kicsit beszélt a cigány-magyar együttélés problémáiról is, amivel szerinte senki sem foglalkozik, de a Mi magunk fog.

Bár a Jobbik tehát egyelőre egyben van, de meglepő fejlemény lenne, ha az ásotthalmi folyamat végén nem egy új, radikális párt szökkenne szárba. Amely új pártnak amúgy nem lesz könnyű feladata a szélsőjobbot szinte teljes mértékben elfoglaló Fidesszel szemben.