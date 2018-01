Megszólalt Gulyás Gergely: a Fidesznek sem fér bele Milo Yiannopoulos

Mindig az az üres moralizálás!

Az év vége szenzációja volt, hogy kiderült: a visegrádi csoport magyar elnöksége keretében rendezendő budapesti konferencia szónoka lesz Milo Yiannopoulos brit–amerikai újságíró. A homoszexualitásával kérkedő, egyben antifeminista és baloldalellenes provokátor meghívása okán a magyar alt-right szcéna a gyönyörtől visibálni kezdett, azonban mindenki más felvonta a szemöldökét.

Merthogy nagyon is helyes álláspont a vélemények ütköztetése. Azonban nem volt világos, az eszmecseréhez ugyan miért kell nemcsak a magyar kormányzati nézetektől, de az elemi jóízléstől is fényévnyire álló provokátort meghívni? Egy olyan emberről beszélünk, aki nyilvánosan elmélkedett fiatal fiúk és idősebb urak között fizikai kapcsolatok áldásos voltáról.

„Tudod mit? Hálás vagyok Michael atyának. Ha ő nem lett volna, nem tudnék ilyen jól szopni. (...) Félreértitek a pedofília fogalmát. A pedofília nem azt jelenti, hogy szexuálisan vonzódsz egy 13 éveshez, aki testileg érett. A pedofília azt jelenti, hogy gyerekekhez vonzódsz, akik még nem érték el a pubertást. A melegek világában fiatalabb fiúk és idősebb férfiak közötti kapcsolat nagyon pozitív tapasztalat lehet, ha konszenzuális kapcsolatról van szó” – nyilatkozta óriási botrányt kiváltva Milo Yiannopoulos.

Nem véletlen, hogy a maroknyi médiamaoistán kívül épelméjű jobboldali nemigen tapsikolt a botrányhős meghívásának. A nyünnyügő konzervativizmussal baloldali elhajlással aligha vádolható Tóth Gy. László például azt írta, „nem lehet közösséget vállalni egy gyakorló elmebeteggel csak azért, mert éppen egy másik gyakorló elmebeteggel harcol”.

Egy mai sajtótájékoztatón Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezetőt is kérdezték az ügyről. Az MTI tudósítása szerint a politikus hangsúlyozta, hogy a rendezvényt nem a Fidesz, sőt még csak nem is a kormány szervezi, hanem a Schmidt Mária főigazgatósága alatt működő Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány. Egyelőre ráadásul nem is véglegesítették a meghívotti listát. Úgy fogalmazott, a pedofíliát elutasítják, az őrültséget pedig őrültségnek tekintik. „A demokratikus vitákban teret kell adni a fősodortól eltérő véleményeknek is, egy határon túl azonban már ezek sem férnek bele, és a pedofília népszerűsítése idetartozik” – mondta a fideszes politikus, aki szerint Milo Yiannopoulos nem valószínű, hogy részt fog venni a konferencián.

Ez nemcsak az országnak, de józan észnek is nagyszerű hír. Az ügy pedig leginkább arra tanulság, hogy nem érdemes túl sok időt tölteni saját Facebook-falunk pocsolyájában dagonyázva. Ez nemcsak butít, de azt is elhiteti velünk, hogy hülyeségeink a legfontosabb közügyek. Például egy taszító pojáca rajongói leszünk, s amikor aztán kedvencünktől ép erkölcsi érzékkel rendelkező polgárok és politikusok egyaránt fintorogva fordulnak el, csak nézünk bután. Ezt a helyzetet pedig senkinek, de tényleg senkinek nem kívánjuk.