Megszűnik a Magyar Nemzet, elhallgat a Lánchíd Rádió

A Magyar Nemzet finanszírozási problémái miatt, a tulajdonosok döntése alapján 2018. április 11-től a kiadó beszünteti médiatartalom-szolgáltatási tevékenységét, így megszűnik a Magyar Nemzet napilap és annak online verziója, az mno.hu. A 80 évvel ezelőtt alapított Magyar Nemzet napilap utolsó nyomtatott száma holnap, 2018. április 11-én jelenik meg.

A döntés egy 10 órakor kezdődött szerkesztőségi értekezleten jelentették be.

Announcement of closure of 80 years old #Hungarian #newspaper #MagyarNemzet. pic.twitter.com/iAYrTqmBLv