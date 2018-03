Mellár Tamás: „Keményebben ellenzem a bevándorlást, mint a Fidesz”

A Fidesz-lemez akkor is bőven a B-oldalon forog, ha ezt a választást még megnyerik – mondja Mellár Tamás a csütörtöki Heti Válaszban. A jobboldali közgazdász függetlenként, szocialista támogatással indul Pécsett. De megismételhető-e a hódmezővásárhelyi meglepetés?

„Földindulásszerű változást hozhat, ha az embereknek egyszer csak elegük lesz abból, hogy még a volt szocialista országokhoz képest is egyre jobban marad le az ország. Az nem vigasztal, hogy Európában nálunk a legmagasabb az egy »vőre« jutó nemzeti jövedelem” – fogalmaz Mellár Tamás a Heti Válasznak adott nagyinterjújában.

Hétfőn lett nyilvános a Közös Ország Mozgalom mérése, e szerint Mellár a legesélyesebb ellenzéki jelölt Pécsett. „Korábban azt ígértem, hogy visszalépek, ha nem én leszek. Most ugyanezt várom a többi jelölttől” – fogalmaz. Arra pedig, hogy a mérés szerint még visszalépések esetén is a fideszes Csizi Péter nyerné a körzetet, azzal válaszol: Hódmezővásárhelyen sem fogadott volna senki a független jelölt győzelmére, és az is nyilvánvalóvá vált, hogy a közvélemény-kutatók a félelem, a rejtőzködés miatt rendre túlmérik a Fideszt.

De kit szeretne miniszterelnöknek Mellár Tamás? Miért mondja, hogy a Fidesznél is keményebben ellenzi a bevándorlást? Bánja-e, hogy pénzmosodának nevezte a Századvéget? Mi értelme lenne függetlenként a parlamentben ülnie Fidesz-kormány alatt?

