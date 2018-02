Mélyponton a bűnözés

Az ORFK adatai szerint a rendszerváltás óta nem volt ilyen alacsony szinten a bűnözés. És nincs trükközés.

A választási évek előtt kicsit bele szoktak piszkálni a kormánypártok a nyilvántartásokba, egyszerűen áthelyezve azt a plafont, ahonnan kezdve már nem bűncselekménynek számít egy lopás, hanem csak szabálysértésnek. (És akkor az, huss, el is tűnik a statisztikából.) A kárérték folytonos változtatása szükségszerű a magas inflációjú években, de azért a politika szereti a választások előtt tologatni egy kicsit ezt a határt, mert így manipulálni lehet az adatokat. Hasonlóval az Orbán-kabinetet csak 2013-ban lehetett megvádolni, a 2013 júliusában hatályba lépett új büntetőtörvénykönyvben ugyanis 20 001 forintról 50 001-re emelték a sikkasztások, lopások, csalások és más vagyon elleni bűncselekmények értékhatárát. Aminek hatására lezuhant a bűncselekmények száma, így a 2013-as számok nem voltak összevethetőek a 2010-es értékekkel.

A mostani ciklus adatai között viszont tisztán láthatunk, a HVG az ORFK kriminálstatisztikája alapján mutatja be, hogy 2014 óta, változatlan szabályok mellett hogyan csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma mintegy 330 ezerről 2017-re 226 ezerre. Ami óriási eredmény, és a lap is elismeri, hogy a bűncselekmények száma a 2013-as változtatások után is „lendületesen tovább csökkent”.

Mindezt nem befolyásolja, hogy nyilván nem ennyi bűncselekményt követtek el, ez csak az ismertté vált esetek száma, mert sokan nem tesznek feljelentést, mivel mondjuk egy lakásbetörésnél szinte csak matematikai esélye van a tettes elfogásának, az elvitt értékek pedig félő, hogy akkor sem kerülnek elő. Ez a tényező azonban a számokat vélhetően ugyanannyira zavarta 2014-ban, mint 2017-ben. A lakásbetörések és a gépjárműlopások száma mégis harmadára-negyedére esett vissza.

Egyfelől visszatartó ereje van a büntető szabályok súlyosbításának, hiszen több nehézfiú kerül börtönbe ezek miatt és vonódik ki a forgalomból. Fontos tényező a rendőrök utcai jelenléte, a térfigyelő kamerák hálózatának kiterjesztése a kistelepülésére. Ám némi hatással lehet az is a magyar lakosság biztonságérzetére, hogy a legkevésbé kockázatos és legnagyobb jövedelemmel kecsegtető bűncselekményformává az embercsempészet vált. A lefülelt esetek bírósági ítéleteiből jól látszik, hogy a csempészek jó része büntetett előéletű, csak most nem tolvajlásból, lakásbetörésből vagy kocsifeltörésből él, hanem a szerb határ és Ausztria között „ingázik”.

Magyarország biztonságosabbá válása jelentős siker, amely alapjaiban határozza meg az életminőséget. Nem kell azoknak mondanom, akikkel előfordult már, hogy hiába keresték reggel az autójukat, vagy tértek már úgy haza, hogy otthonukban hivatlan látogató járt. Franciaágyukon egy nagy sáros lábnyom jelezte, melyik ablak felfeszítésével érkeztek a betörők, akik a rendőrség szerint alig két percet tölthettek a lakásban, amíg az összes családi ékszert a zsebeikbe tömve ugyanazon az útvonalon távoztak.