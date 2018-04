Mészáros Lőrinc nem polgármester többé

Mészáros László alpolgármester követheti Felcsút élén, már az utolsó testületi ülésre sem ment el.

Tegnap derült ki, hogy Orbán Viktor közeli barátja, az ötödik leggazdagabb magyar vállalkozó, Mészáros Lőrinc távozik a miniszterelnök szülőfalujának polgármesteri székéből. Az április 20-ra dátumozott lemondólevél megfogalmazása szerint

„arra az elhatározásra jutottam, hogy polgármesteri tisztségem ellátását személyes okokból a továbbiakban már nem tudom ellátni”.

Mészáros a Magyar Időknek adott interjúban ennél részletesebben is kifejtette döntése hátterét, többek között azt mondta, vállalatbirodalmának irányítása mostantól teljes embert igényel, mert az irányítása alatt lévő tőzsdei vállalatok jelentős tranzakciók előtt állnak, és a Puskás Akadémia elnökeként is szeretne maximális teljesítményt nyújtani. A falutól azt kérte, szavazzanak bizalmat a jelenlegi alpolgármesternek, Mészáros Lászlónak, akivel csak névrokonságban áll.

Mészáros Lőrinc a mai testületi ülésre már el sem ment, a lemondólevelet Mészáros László olvasta fel, és a testület a döntést szavazás nélkül tudomásul vette. A faluban az utódkijelöléstől függetlenül időközi önkormányzati választást kell tartani. Ha a felcsúti választók nem okoznak nagy – és teljesen valószínűtlen – meglepetést, akkor a faluban túl sok minden nem változik, hiszen Mészáros László jelenleg a Puskás Akadémia FC ügyvezetője, vagyis Mészáros Lőrinc bizalmi embere. Azt is mondhatnánk, olyan lehet Mészáros László Mészáros Lőrincnek, mint Mészáros Lőrinc Orbán Viktornak.

A miért kérdése azért sokakban motoszkál. Nem annyira a távozás meglepő, hiszen Mészáros Lőrinc már korábban is azt nyilatkozta, hogy 2019-ben nem indul újra az önkormányzati választásokon, belefáradt a polgármesterségbe. Az viszont nehezen érthető, miért kellett a visszavonulást másfél évvel előrébb hozni.

Az egyik lehetséges okra maga Mészáros Lőrinc is célzott az interjúban, amikor azt mondta, az ellenzéki sajtó „Orbán Viktor miniszterelnökhöz kötődő barátsága miatt állandó nyomás alatt tartotta az önkormányzat működését, a képviselő-testületi üléseket, jelentősen megnehezítve ezzel a munkavégzést”. Valóban az a helyzet, hogy Mészáros polgármesterként legalábbis időnként, egyszer-egyszer, a testületi ülések alkalmával elcsíphető volt a sajtó számára, és ezekből a találkozásokból szinte kivétel nélkül kínos vagy mókás interjúk születtek, Mészáros ugyanis – finoman fogalmazva – nem volt annyira slágfertig nyilatkozó, mint Lázár János. A hazai ellenzéki média még hagyján, de mostanában a nemzetközi sajtó is kezdte felfedezni magának a felcsúti testületi üléseket, legutóbb például a Vice magazin újságírónője szabadult be az ülésre, miután előzetesen hiába próbált interjút kérni a polgármestertől, választ sem kapott. A riporternő azt kérdezgette, miért tartják Mészárost „Magyarország legkorruptabb emberének”, és hogy nem érzi-e problematikusnak Orbán Viktor miniszterelnökhöz fűződő kapcsolatát. Mészáros végül arra jutott, hogy a Vice riporternője és magyar segítői Soros-bérencek – az esetről készült videót pedig a Vice közzétette a saját honlapján (itt látható).

A legegyszerűbb és a legvalószínűbb válasz Mészáros előrehozott távozására az, hogy sem a kormány, sem ő nem szeretne több ehhez hasonló videót, és polgármesterként egyszerűen nem lehetett volna megakadályozni az újabb találkozásokat. Egy biztos: Mészáros Lőrincnek nem kell többé vagyonnyilatkozatot tennie, viszont – mint korábban közhatalmat gyakorló személy és nagyvállalkozó – minden bizonnyal továbbra is közszereplőnek számít. Igaz, újságíróként találkozni vele nem lesz egyszerű.