Mi a baja a PestiSrácoknak a hazatelepülő magyarokkal?

Szegeden már érzékenyítik az óvónőket a migránsgyerekekre – csapott le a migránssimogató szegediekre a PestiSrácok.

Egy pillanatra álljunk meg az érzékenyítésnél, ami az egyik legnépszerűbb harci szó manapság pró és kontra, ha a bevándorlás a téma. Amúgy valami olyasmit akarna jelenteni, hogy felkészítés egy más kultúrából érkező személlyel való foglalkozásra. Például amikor sok-sok évvel ezelőtt a hazánkba látogató amerikai néptánccsoportot egy falusi fellépés után ünnepi körömpörkölttel kínálták meg, ráadásul elárulva, hogy miből készült, az igazán jó móka volt – nekünk. De, mondjuk, egy, a mélyszegénységet csak hírből ismerő pedagógust is meg tud lepni a találkozás olyan gyerekekkel, akik az általános iskolában hallanak először hétköznapinak hitt dolgokról. Viszont, mint minden korszerű akárminek, az érzékenyítésnek is akadnak vadhajtásai szép számmal, hiszen túl liberálisan ezt is túl lehet tolni, és túl is tolják.

Szóval a PestiSrácok keményen beleállt az ügybe, mint írják:

„Az önkormányat Humán Közszolgáltatási Irodája által a város óvodáit irányító igazgatóságnak küldött levél arról szól, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a Soros-féle Menedék Egyesület közreműködésével tart érzékenyítő tréninget helyi óvónők számára. A Migráns gyerekek az óvodában – Interkulturális kompetenciafejlesztés megnevezés már önmagában árulkodó, és egyértelműen arra utal, hogy bevándorló gyerekek befogadására, elhelyezésére készülhet az önkormányzat. A polgármesteri hivatal irodavezetője által »jógyakorlatnak« (lásd: a liberális »civil« mozgalmárok »jóemberkedése«) nevezett, június 11-12. és szeptember 20-21. között tartandó tréning ráadásul a levél tanúsága szerint egy projekt következő fontos eleme.”

Csak hát az van, hogy ezek a migránsgyerekek a Duna-völgye migránsgyerekei. A program ugyanis a Duna-völgy országai közötti vándorlást vizsgálja, amiben a vezető magyar partner a Központi Statisztikai Hivatal. A projektnek része a fiatalok szokásainak vizsgálata mellett az is, hogy a helyi intézményrendszer felkészültebbé váljon akár a Romániából, Szerbiából érkező, vagy akár a Németországból, Ausztriából hazatelepülő családok befogadására.

Az akár teljesen vagy részben magyar nyelvű, de más nyelvi környezetből, kultúrából érkező gyerekekkel való foglalkozás a be- vagy visszailleszkedés szempontjából fontos eleme a fiatal családok életének, ezért fontos, hogy ezzel a különösen érzékeny csoporttal megfelelő módon foglalkozzanak Szeged város intézményeiben.

A város teljes reakciója itt olvasható.

És még egy kis érzékenyítés a végére:

a projektet a szegedi közgyűlés 29-ből 28 igen szavazattal, a fideszes képviselők egyöntetű támogatásával szavazta meg.