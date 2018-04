Mi közös egy afrikai és egy magyar választásban?

Ha most így visszaemlékszem azokra az afrikai választásokra, amelyeknél jelen voltam, a következő állandó elemek jutnak eszembe mindegyiknél. Először is a kígyózó sorok a választóhelyiségek előtt, aztán a számítógépes rendszer menetrendszerű meghibásodása, ami miatt egy ideig nem jönnek adatok, aztán hirtelen mégis, és akkor gyorsan be is jelentik a kormányzó erők győzelmét. Emiatt és az érvénytelen szavazatok mindig gyanúsan nagy száma miatt a vesztes rituálisan csalást kiált, tüntetést szervez és a mögötte törzsi alapon álló tábor biztos is benne, hogy csalás történt. Pont olyan biztos, mint a szintén törzsi alapon szervezett győztes tábor a saját igazában.

Mivel a törzsek tagjai jellemzően elkülönülten élnek (más régióban, a főváros más városrészében), társat és barátot is a saját törzsükből választanak, ezért ez a kölcsönös bizalmatlanság, hitetlenség, sőt gyűlölet meg is marad. Főleg, hogy ezekben a szerencsétlen országokban egy választás nem csak pár parlamenti vagy miniszteri helyről, hanem az ország összes forrása feletti rendelkezésről is dönt. (És lehet, hogy ez a kölcsönös távolságtartás a jobbik eset, mert ott lehet igazán nagy baj, ahol a két oldal tagjai összezárva élnek.) Afrikában hiányoznak azok a szelepek, amelyek ilyen esetekben csökkentenék a feszültséget, és segítenének elfogadtatni a vesztesekkel, hogy vesztettek. A vesztesek nem hiszik el, hogy nem csalással kaptak ki, mert eleve nem hiszik, hogy az intézmények, amelyek erről döntenek – bíróságok, választási testületek – valóban függetlenek lennének. És persze nincs olyan közszolgálati média sem, amelynek híradásait mindkét oldal képviselői legalább nagyjából elfogadnák.

Ha végignézem a fenti listát, nem vitás, hogy egy kicsit megint közelebb kerültünk Afrikához. És ehhez még fekete migránsokat se kellett befogadnunk!

Nem tudom, hogy történt-e csalás a hétvégi választásokon. Az a gyanúm, hogy olyan nem, ami a Fidesz győzelmét alapvetően befolyásolta volna. De bármi is az igazság, az ellenzéki szavazókat senki nem fogja tudni meggyőzni arról, hogy a Fidesz nem csalással győzött. A Fidesz felépített egy médiagépezetet, amellyel tökéletesen el tudja érni a rá szavazókat, ami nem kevés. Pont az ország fele. Velük bármit el tud hitetni. Viszont semmije nincs, amivel az ellenzéki szavazókhoz szólna, az ország másik felét nem tudja meggyőzni arról, hogy nem csalt. Szemükben soha nem lesz legitim a győzelme, pedig az óriási részvételből épp ez az áhított legitimitás következne. Ám hiába mondják majd a kormánypárti politikusok, hogy a demokrácia ünnepe volt, hogy ennyien mentek el szavazni és ennyien támogatták a kormányt, az ellenzék válaszul mindig legyinthet majd: csaltatok!

A közszolgálati média hatalmas és jól működő fegyver volt a Fidesz kezében az elmúlt években. Egy ilyen pillanatban viszont jól jönne a kormánynak egy olyan közmédia, amelyen az ország másik feléhez is szólhatna. De ilyenje nincs. És nem is lesz, mert a két cél összeegyeztethetetlen, s a Fidesz már választott közülük.