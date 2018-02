Miért marad bolt nélkül ennyi település?

Nagy akcióba kezdett a Coop, hogy a kétezer lakos alatti településen levő üzleteket adókedvezményhez juttassa. A csőd szélén táncoló, hétfőn is zárva tartó borsodi boltok nyomába indultunk, és érdekes tényekre bukkantunk. De mégis hogyan lett a magyar láncok megtámogatásából tömeges falusi boltbezárás? Részletek a friss Heti Válaszban.

– Negyven éve zárva vagyunk hétfőn – ezzel intézi el Kissné Gosztek Éva, a Borsod megyei Encs-Abaújdevecser egyetlen üzletének eladója azt az országos riadalmat, amelyet a sajtóhír okozott, hogy a Coop üzletlánc akkora bajban van vidéken, hogy nem tudja már egész héten nyitva tartani az üzleteit. Kissé feldúlt, mert hiába magyarázta az egyik kereskedelmi televízió híradójának, semmiféle összeomlás nincs. Egyszerűen csak egyedül dolgozik a boltban, mégpedig alkalmazottként, ezért a törvény szerint heti két pihenőnap illeti meg.

Ellenőrizzük a sajtóban megjelent listát, akit el tudunk érni, pont ugyenezt állítja: mivel szombaton nyitva van, egyedüli dolgozóként a vasárnap nellé kell egy másik pihenőnap, ezért tart zárva hétfőn vagy szerdán. Egyébként is a boltok nem úgy mennek csődbe, hogy előbb hétfőn nem nyitnak ki, majd ha nagy a baj, akkor kedden sem, hanem zsupsz, egyszerre húzzák le a rolót. Mégpedig tömegesen. 2002-ben 42 faluban nem volt élelmiszerbolt, 2012-ben már 150-ben és az elmúlt öt esztendőben újabb 93 községben zárt be az utolsó élelmiszert is áruló üzlet, vagyis tavaly nyáron már 243-nál tartottunk.

De hogyan lett a hazai láncok támogatásának kormányzati tervéből tömeges boltbezárás? És miért a gazdasági fellendülés idején csődölnek be az üzletek, és marad bolt nélkül ennyi falu? Ráadásul nem a válságrégiókban, hanem zömmel a jobb gazdasági helyzetben levő dunántúli megyékben.

