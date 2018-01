Miért mondta Vona Gábor, hogy Allah? Ezért!

„A Mandiner birtokába jutott felvételen Vona Gábor, a Jobbik elnöke muszlim fiatalok előtt, török nyelven tesz hitet Allah mellett – olvassuk és videón látjuk a hírportál jóvoltából. – A gyenge minőségű, vélhetően mobiltelefonnal készített felvételen Vona Gábor törökül beszél. A Jobbik elnöke a következőket mondja: »Mi Attila unokái vagyunk, akiknek elve az igazság, akik bátran ellenállnak a rossznak, és senkitől nem félnek, csakis Allahtól.« A pártelnök Allah mellett hitet tevő mondatait üdvrivalgással fogadja a feltehetően török közönség.”

Még mielőtt mindenki belelovalná magát abba, hogy itt van az amúgy bevándorlásellenes Jobbik elnökének őszödi beszéde, ismerkedjünk meg egy nyelvészeti és történelmi alapténnyel. Nevezetesen: amint minden művelt ember tudja, Istent nemcsak a muszlimok tisztelik Allah néven, hanem az arab anyanyelvű keresztények és zsidók is. Vallási okokból ez terjedt el a Mohamed-hitű törökök körében is, így bár a szótárban a Tanri szót ugyancsak megtaláljuk az istenség török megfelelőjeként, a mindennapi életben sokkal elterjedtebb a Vona Gábor által is alkalmazott kifejezés. Olyannyira, hogy az Allah megjelölést több mint két tucat szólás is tartalmazza, sőt több bibliafordítás is ezt alkalmazza Istenre.

Arra pedig, hogy más muszlim környezetben élő keresztények is e néven tisztelik a Mindenhatót, példa egy 2014-es hír, miszerint a malajziai bíróság megtiltotta a helyi krisztushívőknek, hogy Allahként utaljanak Istenre, mondván, az a muszlimok sajátja. A perben a katolikusok ügyvédei azzal érveltek, hogy az Allah elnevezés már az iszlám születése előtt létezett, és a Borneó szigetén élő, maláj anyanyelvű keresztények már évszázadok óta így hívják az Istent, de mindhiába.

Egy szó mint száz, bármennyire igyekszik a Mandiner utólag is ezt a képzetet erősíteni, Vona Gábor szóhasználatának semmivel sem kell nagyobb jelentőséget tulajdonítani, mint például annak, hogy Orbán Viktor az ugyancsak muszlim többségű Kazahsztánban így fogalmazott: „Mindig szívesen jövünk Kazahsztánba. Az Európai Unióban politikai értelemben egyelőek vagyunk, de a családfánk különbözik. Ha Brüsszelbe megyünk, ott nincsenek rokonaink. De a kazahok közel állnak hozzánk. Különös érzés, de ez az igazság.”

A Jobbik korábbi, az illedelmesnél jóval szorosabb kapcsolata olyan mintademokráciákkal, mint Irán vagy Törökország persze felvet izgalmas kérdéseket. És persze az sem volt olyan rég, amikor 2013-ban (még a migránsválság kirobbanása előtt) Vona Gábor Törökországban így udvarolt vendéglátóinak: „Az iszlám az emberiség utolsó reménye." Erre persze a jobbikosok joggal emlékeztetnek, hogy Orbán Viktor szintén boltol a törökökkel és az irániakkal, sőt a muszlimokat anno egy magas civilizáció képviselőiként emlegetette, akiktől úgymond oktalanság félni.

Ami pedig az Attila hun vezérre történő rokoni utalást illeti, azon már inkább lehetne fogást találni. Történészek szerint ugyanis, miközben egyes krónikaírók és Árpád-házi királyok maguk is vallották ezt a kapcsolatot, ennek konkrét voltára nincs kézzelfogható bizonyíték. Igaz, abban az országban, amelyben Matolcsy György még gazdasági miniszterként a mindkét nemzet csecsemőinek fenekén állítólag megtalálható állítólagos piros pöttyből képes volt levezetni a japán-magyar rokonságot, a leghagymázasabb eredetelméletek sem lehetnek annyira ezoterikusak, hogy ne támadnának követőik.

Mindez azonban már túlnyúlik az összehasonlító nyelvészet témakörén, ezért grammatikai fejtegetésünket be is rekesztjük, remélve, hogy kedves olvasóink ma is tanultak valami hasznosat.

Insallah!