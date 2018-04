Migráció: Párizs, London és Róma is elesett

"Ha bevándorlás van, nincs turizmus" – egyszerűsítette le a végletekig minden idők magyarországi választási kampányát Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a Magyar Időkben. Guller Zoltán szerint „a migráció megjelenése Magyarországon elsőként a rekordmagasságokba tartó turizmus fejlődését bénítaná meg”. Szerinte a migráció megszüntetné a közbiztonságot, s emiatt nem csak a külföldi turisták maradnának el, hanem a belföldi turizmus is megsínylené.

Hogy jövök én ahhoz, hogy egy turisztikai szakember szavait cáfoljam, meg is néztem inkább a legnagyobbak között számon tartott, Budapest régiós turisztikai szárnyalása okán idehaza is sokszor hivatkozási alapnak számító Tripadvisor oldalt, hogy áll most, a bevándorlási válság harmadik évében a világ turizmusa.

Nos, „a világ top 25 úti célja” lista első helyezettje:

Párizs

A második helyen:

London

A turisztikai világbajnokság bronzérmese pedig:

Róma

Bele se merek gondolni, migránsmentes övezetként hol tartanának ezek a városok.