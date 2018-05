Migrációs útvonalak: válságnak nyoma sincs, de új jelenséget észleltek

Átrendeződni látszanak az európai migránsútvonalak: úgy csökkent az ideérkezők száma, közben a török-görög szárazföldi határon érkezőké durván nőtt. Nyugalom, Horvátország felé mennek.

Komoly változásra is utalhat az uniós határőrizeti ügynökség, a Frontex első negyedéves jelentése. Rögzítsük először is, hogy alapvetően minden rendben, hiszen áprilisban harmadával csökkent az Európába érkezők száma, 10 500 embert regisztráltak, vagyis hisztérikus hangnak, a 2015-ös válság újraéledése miatt félelemnek nincs alapja. Emlékezzünk rá, hogy akkoriban a cikkünkben is említett migrációs útvonalakon egész évben 885 ezer illetve 764 ezer ember érkezett. Még egyszer: most 10 500.