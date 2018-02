Így legyen ötösünk a lottón!

Öt hónapja írtuk meg, mi lesz a varázsszó a Fidesz kommunikációjában. „Tegnap debütált a friss fideszes kulcsszó: bevándorlóország. Még csak kétszer sütötték el azóta, de készüljünk fel, hogy sokszor fogjuk még hallani” –ezt írtuk tavaly szeptember 8-án. Így is lett. Azóta is ismételgeti a miniszterelnöktől a bivalyedelényi fideszes önkormányzati képviselőig mindenki. Ennél már csak Soros ugrál elő gyakrabban kormánypárti szájakból, Halász János a minap egyéni csúcsot is beállított: 45 másodperces nyilatkozatában tízszer szerepelt az agg milliárdos családneve.

Ezt hívják egyébként profi politikai kommunikációnak. Rogánék megméretik, mi működhet, kiadják, mit kell mondani, aztán azt kell mondani. Néha – mint anno a „keményen dolgozó kisemberrel” – mellémennek, de általában működik a módszer.

A válságkommunikációban is fontos az egységes kiállás, úgyhogy most Gulyás Gergely frakcióvezető küldött utasítást egy levélben, amely a Magyar Nemzethez is eljutott. Ez is természetes, és csupán azért érdekes, mert mutatja, hogy a Fidesz is kommunikációs válsághelyzetnek tartja a miniszterelnöki vő maffiagyanús gazdagodását. Tiborcz Istvánról és az Eliosról van szó, természetesen.

„Minden esetben az alábbi kommunikációhoz tartsátok magatokat” – írja tehát Gulyás a fideszeseknek a Magyar Nemzet szerint. Az alábbi pontokat kell mondani:

1. „az Elios-jelentés egy brüsszeli kampányjelentés, Brüsszel beavatkozása a magyar választási kampányba”.

2. „2014-ben is a választások előttre időzítették az ezzel kapcsolatos híreket, most ugyanezt teszik. Ezt az ügyet egyszer már kivizsgálták, most csak megismétlik a vádaskodásokat”.

3. „Orbán Viktort próbálják támadni vele, pedig az OLAF-jelentéssel érintett időszak nagy részében a Simicska Lajos vezette Közgép volt a tulajdonos.”

Ha pedig erre valaki felvetné, hogy Tiborcz István is tulajdonosa volt a cégnek, azt kell mondani, hogy „Még egyszer megismétlem, a vizsgált időszak nagy részében a Simicska Lajos vezette Közgép volt az Elios többségi tulajdonosa.”

Arra nem tudjuk, mi a megoldás, ha valaki még azt is közbeveti: Tiborcz Istvánnak a cég 2009-es alapítása óta folyamatosan volt valamilyen formában köze az Elioshoz az unió által vizsgált időszakban, és az Európai Unió Csalás Elleni Hivatalának (OLAF) a 24.hu birtokába került jelentése szerint a vizsgált és nehezményezett 35 projektből háromnak a kiírása esett a Közgép-érára. Vagy arra, hogy Lázár János az egyik korábbi kormányinfón kerek perec elmondta, hogy közösen találták ki Tiborcz Istvánnal a hódmezővásárhelyi közvilágítás modernizálását.

Valószínűleg ezekre is elég a „Még egyszer megismétlem, a vizsgált időszak nagy részében a Simicska Lajos vezette Közgép volt az Elios többségi tulajdonosa.”

És hogy mégis miért nem lesz ennek az ügynek sem nagy hatása? Nos, azért, mert lehet röhögni a fideszes papagájkommandón, csakhogy az hatékony. Amit az ellenzék ebben a kétségkívül súlyos ügyben művel, az pedig... Na, az az igazi kommunikációs katasztrófa. Hogy egy ismert elemzőt idézzek:

„Azzal, hogy az ellenzek Elios-ügyben rekordidő alatt állt át a sajtóközlemény-felháborodósra, a 40 fős tüntetésre, gyermeki, es tényleg gyerkőci módon várja a következő jelentésrészletet, gyártja a papírmasé politikusi Facebook-posztokat (ugyanazokat elérve), azzal az ügy napról-napra veszíti el »atombomba«-jellegét. Emlékeztetőképpen: pár éve és nem kampányban, nem egy éles szituban, az LMP leláncolta magat a Közgép udvarára. Ma a választási kampány ellenére távolbol sem látszik ehhez hasonló szintű politikai cselekvés.”

Nehéz ezzel vitatkozni.