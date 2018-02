Most akkor megfúrta a Fidesz a közös ellenzéki jelöltállítást?

A Társaság a Szabadságjogokért azt állítja, igen. De csak egy részletkérdést vitat. Azt nem, hogy országos listák törölhetőek a jelöltek visszahívása miatt.

A kiakadást az okozta, hogy a Nemzeti Választási Bizottság január 26-án iránymutatást adott ki arról, mi történik akkor, ha a pártok megvalósítják „a csak a legerősebb ellenzéki jelölt marad állva” tervet, vagyis az összes egyéni jelöltet visszaléptetik az erősebbnek gondolt aspiráns javára.

A választási bizottság szerint egy ilyen döntés az országos listára is kihat: előfordulhat, hogy törölni kell. Az ellenzék pedig azt állította, hogy ez megakadályozza az oppozíció koordinált jelöltállítását. A TASZ állásfoglalása is korlátozásról beszél, de nem az országos listák törlésének jogszerűségét vitatja, csak egy részletszabályét. A választások előtt két hónappal ez így is érzékeny kérdés, nézzük tehát az álláspontokat.

A listaállítás feltételét nem vitatják a felek, ehhez Budapesten és legalább 9 megyében 27 jelölttel kell rendelkeznie egy pártnak.

A korábbi menetrend az volt, hogy ezt követően megindulnak az alkuk, és a jelöltek visszaléptek egymás javára, a 2010-es választásokig úgy, hogy az semmilyen hatással nem volt az országos listára. A kérdés tehát az, a 2013-ban módosított törvény hogyan befolyásolja a visszalépéseket. (Mivel 2014-ben az ellenzék nem használta ki az együttműködés lehetőségét, most forr a vita.)

A választási bizottság szerint úgy, hogy a menetközbeni visszaléptetésnél a Bp+9 megye=27 a szabálynak végig meg kell felelni. A TASZ (és az ellenzék) viszont másként vélekedik, szerintük csak a jelöltállításra vonatkozik a Bp+9 megye=27 szabály, a visszavonásnál már csak a 27-nek kell megfelelni, elég, ha az országban bárhol állva marad 27 jelölt, nincs területi korlátozás.

A bizottság azzal érvel: törölni kell a listát, ha a „szavazás megkezdéséig bármikor nem éri el a törvényben foglalt minimimumot”. A TASZ viszont pontosít, mert a törvény nem így szól, hanem azt mondja: a jelöltek száma „együttesen nem éri el a törvényben foglalt minimumot”. És a törvény valóban ezt mondja ki.

Vagyis a kérdés az, mit ért a jogalkotó az együttesen kifejetésen:

csak a 27-et kell figyelembe venni, vagy

a Bp+9 megye=27-et?

Szép jogalkotói munka, ha ehhez alfába kell lemenni, de hajlunk rá, hogy a TASZ-nak van igaza, az együttesen a jelöltek minimális számára vonatkozik, a törvényi minimum pedig 27.

Mi következik ebből? Hát nem az, hogy most aztán oda a koordinált jelölt indításnak, mert már 2013 óta hatályban van a törvény, amely alapján nem lehet csak úgy visszavonogatni az egyéni jelölteket. A Fidesz megváltoztatta az országgyűlési választásokról szóló törvényt. Korábban (és az önkormányzati voksoláson ma is) szabadon lehetett visszaléptetni, mert annak nem volt hatása a listaállítás jogára.

Most meg van.

Ez nem segíti a szétforgácsolódott ellenzéket, viszont nem támadható, mert a Fidesznek kétharmados többsége volt a törvény módosításakor. Ehhez kell alkalmazkodniuk.

Tehát a visszavonásnak vannak korlátai, és igazuk lehet abban, hogy országosan kell 27 jelölt, területi korlát nélkül. De mekkora különbség ez? Mi ennek a gyakorlati tétje?

Budapesten 18 egyéni körzet van, vidéken pedig 88, ennyi együttműködni vágyó párt pedig nincs. Innen nézve tehát nem túl sok.

Ha viszont a választásokon indulna a Budapesti Ellenzéki Párt és a Vidéki Ellenzéki Párt, akkor nem tudnának úgy szövetséget kötni, hogy az egyik csak vidéken lép vissza, a másik csak a fővárosban. A választási bizottság törvényértelmezése miatt az előbbi emiatt kilenc esélytelen vidéki körzetben is meg kell megmérettesse magát, utóbbi pedig egy esélytelen fővárosiban. Ez valamelyest hátrány, kétségtelenül, hiszen például a Jobbik esélytelennek látszik a fővárosi mandátumszerzésre, és az LMP jelentős számú vidéki győzelmeire sem fogadnánk nagy tétben.

De nem ez az igazi hátrány, hanem az, hogy egy kétharmados törvény (félre)értelmezéséről, a választások szabályozásáról egy pusztán kormányküldöttekből álló szervezet dönt. Ráadásul egy öt éve elfogadott törvényről a választások időpontjának kihirdetése után, amikor már nincs idő Alkotmánybíróságon megtámadni a döntést.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) azt állítja, hogy emiatt egyetlen jogorvoslati lehetőségként lényegében a puding próbája marad, visszaléptetni egy párt jelöltjeit, majd megvárni, mit lép a választási bizottság, és megtámadni a bíróságon.

Ám szemben egy alkotmánybírósági döntéssel, itt nem lehet azt mondani, ha mégis a választási bizottságnak volt igaza, hogy bocs, akkor alkalmazkodunk a szabályhoz, mert ugrik az országos lista.

A bizottság döntését azzal sem lehet kijátszani, hogy a pártok csak az utolsó percben vonnák vissza a jelölteket, és így nem lenne idő jogerős döntésre a listáról való törlésről. A szavazólapon ott lenne a még nem jogerősen törölt pártlista neve, bárki szabadon beikszelhetné, és még az is lehet, hogy átlépnék az ötszázalékos parlamenti küszöböt. De így sem biztos, hogy bejutnának a parlamentbe, mert a választás hivatalos eredményével meg kellene várni a jogerős (kúriai) döntést. Ha kiderülne, hogy a választási bizottságnak van igaza, akkor a törölt listára leadott szavazatok érvénytelenek lennének.