Nagy fába vágta fejszéjét a Fidesz-kormány egykori szóvivője

Legnagyobb problémájuk az elszigetelődés, az anyagi gondok és a mindennapok menedzselése. A gyermeküket egyedül nevelő szülőkről élnek sztereotípiák, pedig egyedi élethelyzetű, heterogén csoportról van szó. A Fidesz-kormány egykori szóvivője, Nagy Anna vezetésével hamarosan megnyíló Egyszülős Központ által mostantól további segítséget kapnak.

Korábban csonkának mondták, ma már egyszülősnek illik nevezni az elvált szülők és gyermekük életközösségét. Ön miért tartja ezt jobbnak?

Anya, mi tényleg csonka család vagyunk? – kérdezte egyszer egy kislány az anyukájától, aki egyedül nevelte. A csonka azt üzeni, hogy amiben élsz, az beteg, fogyatékos, visszafordíthatatlan helyzet, és ez igazságtalan. Amikor 12 éve létrehoztuk az alapítványunkat, még mindenki csonka családnak hívott minket. Az elejétől kezdve tiltakoztam az elnevezés ellen. Nagyon jó látni, hogy az „egyszülős család” elnevezés szépen beszivárgott a közbeszédbe.

Emellett pszichológiai tény, és sokáig társadalmi közmegegyezés volt arról, hogy egy gyermeknek apára és anyára is szüksége van. Ha a csonka szóban nem megbélyegzést látunk, hanem ennek az ősi, az érintettek többsége által is megélt tapasztalatnak a kifejezését, ön szerint akkor sem volna létjogosultsága az elnevezésnek?

Senki nem állítja, hogy a családnak ez a legoptimálisabb formája. Nem könnyű egyedül gyereket nevelni, illetve egyszülős családban felnőni. Magam is azt vallom, hogy a gyereknek apára és anyára is szüksége van, akik egyébként szülőként soha nem tudnak elválni egymástól. De lehet boldogan felnőni és a szülőnek boldog életet élni így is.

Mégsem jó az embernek egyedül lenni – ennek jegyében foglalkoznak mondjuk társkereső szolgáltatással is?

Bejelentkeztek hozzánk társkeresők, hogy szeretnének együttműködni velünk. Mi erre nyitottak vagyunk, hiszen nem az a cél, hogy mindenki egyedül éljen, hanem hogy megtalálja azt az élethelyzetet, amiben jól tud élni. Ha egyedül, akkor egyedül, ha megtalálja a párját, akkor úgy. Tegyük hozzá, mozaikcsaládban élni sem könnyű. A legtöbben még mindig egy- vagy kétgyerekes elvált, középkorú nőt látnak maguk előtt, amikor azt hallják, hogy egyszülős család. Sokan vannak ilyenek, de az egyszülőség távolról sem csak ez. Nagy hányaduk például özvegy. Amikor valaki elválik, lehet vitatkozni, hogy saját döntése volt-e, de az özvegyen maradt embernél döntésről szó nem volt. Vannak, akik egyedül vállalnak gyereket, akár szándékosan, akár mert elhagyják őket például már a terhesség alatt. Minden tizedik kisbaba már úgy születik, hogy csak anyja van. Mások pedig egyedül fogadnak örökbe gyereket. Nagyon sokszínű a kép, ennek ellenére az előítélet, a stigmatizálás még mindig erős.

Hogyan lehet meghatározni, kik az „egyszülők”? Sokféle élethelyzet létezik – például a külföldön dolgozó apa itthon élő családja is ilyen?

Amikor valaki hozzánk fordul segítségért, nem az a dolgunk, hogy eldöntsük, jár-e neki a támogatás, vagy megítéljük, mit tett azért, hogy ilyen helyzetbe kerüljön. Az a feladatunk, hogy ha valaki bajban van, akkor segítsünk; mi 12 éve ezt csináljuk az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítványnál. Valaki csak egyszer jön hozzánk, mások rendszeresen. Olyan családokat is ismerünk, amelyeknél évekig nincs otthon az apa, esetleg az anya megy külföldre dolgozni. Lehet, hogy papíron van párja, és nincsenek megélhetési gondjai, de a mindennapokat egyedül oldja meg. De ahol a nagyszülő neveli a gyerekeket, az is egyszülős család. Rengeteg emberről beszélünk: Magyarországon közel 300 ezer családból hiányzik az egyik szülő, és ezek a családok több mint félmillió gyereket nevelnek. A statisztikák még ennél is nagyobb számokat mondanak: a népszámlálási adatok szerint több mint 500 ezer családról és 770 ezer gyerekről van szó. De ez nem teljesen valós adat, hiszen beleszámolják azokat az „egyszülősöket” is, ahol egy felnőtt férfi vagy nő él együtt az idős szülőjével. Az országban tehát nagyjából 800 ezer ember érintett közvetlenül, és még nem számoltuk hozzá azokat, akik közvetetten érintettek, például a különélő szülők.

Hol élnek többen, a fővárosban vagy vidéken? Milyen az anyagi helyzetük?

Jellemzően Budapesten a legmagasabb, a falvakban, kisvárosokban alacsonyabb az arányuk. Érdekes adat, hogy vannak megyék, ahol több baba születik házasságon kívül, mint házasságban. Ők nagyobb eséllyel válnak majd olyan gyerekké, akiket egy szülő nevel fel, hiszen az élettársi kapcsolat borulékonyabb, mint egy házasság. Ez nem magyar jelenség, az egész világon nagyjából minden negyedik család egyszülős. Hazánkban az arányuk megközelíti a nemzetközi átlagot. A legtöbben elváltak, 87 százalékban az anya neveli a gyermeket. Az egyszülős családoknak majdnem fele szegénységben él. A vezető szegénységi kockázat egyébként a közhiedelemmel ellentétben nem a sok gyerek, hanem az egyszülőség.

A kormányzati kommunikációban a családok fogalmán az apa-anya-gyerekek életközösségét értik, más családformát nem szoktak népszerűsíteni. Ön szerint minek köszönhető, hogy a kabinet most mégis félmilliárd forintot ad a központ megalakítására?

Nem most kezdtem erről beszélni, hanem 12 évvel ezelőtt, de a kérdés sokáig nem ütötte meg az ingerküszöböt, pedig már akkor is több százezer egyszülős család volt, s azóta a számuk csak nőtt, így nem meglepő, hogy a döntéshozók is úgy látták, valamit tenni kell. Egy ilyen létesítmény – hosszabb távú terveink szerint egyébként az a cél, hogy az országban több központ is létrejöjjön – azért fontos, mert a mindennapi életben nyújt segítséget. Vannak dolgok, amiket makroszinten kell rendezni, és vannak – ilyen a mindennapok menedzselése –, amiket csak helyben lehet. Ha egy szülőnek jogászra van szüksége, de nem tudja kifizetni, közben egyébként nincs hova tennie a gyerekét, az olyan probléma, amit nem a törvényhozástud megoldani, hanem mi, civilek. Nálunk például a jogász ingyen ad tanácsot, s közben a központban majd ingyenesen vigyáznak a gyerekére a játszóházban.

Mi az egyedülálló szülők három legnagyobb gondja?

Tavaly készítettünk egy nagy kutatást, több mint ezer fő válaszolt, s az egyik kérdés az volt, hogy mi számodra a legnagyobb probléma. Az első helyen az elmagányosodás, az elszigeteltség állt. Ezért indul például a közösségépítő programunk. A második az anyagi problémák, a harmadik a gyerekkel, a családdal kapcsolatos logisztika. Hogyan lehet úgy leélni 5-10 évet vagy egy életet, hogy az ember egyszerre próbál ülni két széken? Nem könnyű. A repülőn elmondják, hogy mielőtt az ember ráteszi a gyerekre az oxigénmaszkot, előbb a sajátját tegye fel. Az életünk is ilyen: csak akkor tudunk a gyerekre oxigénmaszkot tenni, ha mi is kapunk levegőt. Egy depressziós, elkeseredett, magába zuhant szülő nem lesz képes megfelelő családi légkört teremteni a gyerekének. Egy ilyen központ arra is jó, hogy az érintettek is felajánlják az idejüket másoknak. Ezt a saját bőrömön is érzékeltem: azért hoztam létre az alapítványt 12 éve, mert egyedül neveltem a gyerekemet. Kevés dolog segített annyit, mint az, ahogy elkezdtem magam helyett mások felé fordulni. Ha tudok adni, akkor még van erőm. Ha ezek a szülők megtapasztalják, hogy adni képesek, az sokat hozzátesz az önbecsülésükhöz, erejükhöz.

Mire van leginkább szükségük?

Azért végeztük el a tavalyi kutatást, hogy arra tudjunk válaszolni, ami a szülőknek valódi probléma. Sokféle segítséget kínálunk, például jogi, pszichológiai és mediációs konzultációt, a gyerekeknek korrepetálást, nyári táborokat. A munkavállalás alapvető kérdés, ezért a co-working irodánkba be lehet jönni, akár dolgozni, akár önéletrajzot írni, lehet nyomtatni, szkennelni, tárgyalót igénybe venni. Csoportokat indítunk a szülőknek, a gyerekeknek, hogy szakemberekkel és hasonló helyzetben élő szülőkkel beszélhessék meg, dolgozhassák fel a nehézségeiket. Képzéseket, előadásokat, babás rendezvényeket tervezünk kismamáknak, illetve gyerekes programokat különélő szülőknek. Lesz kávézónk és játszószobánk, ahova mindeközben be lehet adni a gyereket. Emellett az elmagányosodást, elszigeteltség leküzdésére közösségeket szeretnénk létrehozni, erősíteni.

Kik vehetik igénybe a szolgáltatásokat? Ingyenesek lesznek?

Elsősorban az egyszülős családoknak segítünk, de lesznek kétszülősöknek is nyitott programok. Nem egyszülős „gettót” szeretnénk létrehozni, hanem olyan közösségi teret, ahol az egyszülős családok kiemelten és személyre szabottan is segítséget kapnak. Nemrég zárult az a pályázatunk, mellyel azoknak a szülőknek nyújtunk segítséget, akik vállalkozást indítanának, de nincs hozzá elég tőkéjük. A játszóházat és a büfét ugyanis kezdő vállalkozók fogják működtetni, akik megkapják a helyet, az infrastruktúrát, mentort. A programjaink legalább egy évig ingyenesek lesznek.

Kik lesznek a munkatársak, partnerszervezetek?

Az első 11 évben csak önkéntesekkel dolgoztunk, de egy ekkora szervezetet már nem lehet csak velük működtetni. Ebben a nagy projektben több kollégánk munkavállalóként dolgozik, de továbbra is vannak önkénteseink, és szívesen várunk még másokat is. Azt szeretnénk, ha ez a hely élő, pezsgő, jó hangulatú közösség lenne.