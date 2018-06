Nagyon komoly fejtörő érkezett az új minisztertől

Feladat: keressük meg a beszélgetésben a modern kor kihívásaira adott válaszokat!

Hosszú interjút adott a Magyar Hírlapnak Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter. A miniszter rengeteg dologról beszélt, ami érthető, hiszen tárcájához is rengeteg terület tartozik. Az oktatási részt emelném ki.

A Magyar Hírlap megemlítette a miniszter korábbi szavait, miszerint azt szeretné, ha az iskolapadból kikerülő fiatalok megfelelően tudnák kezelni a modern kor kihívásait.

Bizonyára bennem van a hiba, mert én itt valami digitális irányt gondoltam volna, meg a kooperációs készségek fejlesztését, pedig nem, hanem:

„Ez elsősorban módszertani átalakításokat jelent. Minden életkorban más-más tanulási, tanítási módszert kellene alkalmazni a diákoknál, s ennek meg is vannak a szép magyar hagyományai. Többek között ezt alátámasztja Karácsony Sándor munkássága, aki a Debreceni Egyetem professzora volt, de visszamehetünk Klebelsberg Kunóig, Eötvös Józsefig vagy a Kodály-módszerig. És legalább ennyire fontosak az életkortól független tevékenységek az ember életében, például a napi mozgás az óvodától egészen életünk végéig. Ennek számtalan előnye van. Így hosszabb ideig lehetünk egészségesek, a sporttól az ember kitartóbb lesz, fejlődik a jelleme és még lehetne hosszasan sorolni. Rosszul állunk e tekintetben, mert nagyon magas Magyarországon a túlsúlyosok száma. Éppen ezért nem elfogadható, hogy egy gyermek ne sportoljon. Valamilyen testhezálló mozgásformát mindenkinek lehet és kell találnia. Már önmagában az is rákkeltő, ha valaki túlsúlyos, de ez kiváltó oka lehet a cukorbetegségnek, magas vérnyomásnak is, emellett befolyásolja a közérzetet és a mentális állapotot.”

A lap megemlíti, hogy már bevezették a mindennapos testnevelést, tanuszodák, sportcsarnokok épülnek, mire a miniszter azt válaszolja, hogy mindez csak az alap.

„ Fontos, hogy az ország minden részén, minden földrajzi egységen belül legyen uszoda, megfelelően kialakított tornaterem és szabadtéri sportpálya. Zajlanak az iskolai, óvodai fejlesztések, közel százötven településen épül tanterem, tornaterem vagy tanuszoda. Nem arról van szó, hogy mondjuk minden gyerek fusson. A lényeg az, hogy mozogjanak, kinek mihez van tehetsége, kedve. Az iskolai és tömegsportokat az élsport szempontjából is fontosnak tartom, komoly merítési bázist jelent a gyerekek köréből.”

De persze nem csak test fejlesztéséről szól az iskola, ott van például a Nemzeti Alaptanterv is, ami Kásler szerint kiváló, a kivitelezésén viszont lehetne javítani. Például: „Az ismeretanyag átadásának tempója lehetne gyorsabb. (…) A magyar hagyományokra épülő, korszerű oktatás a célunk, amely felkészíti a fiatalokat a munkaerőpiaci kihívásokra, és egész életre szóló értéket ad számukra. A NAT esetében sok új kutatási eredményt kell beilleszteni, illetve más megközelítéseket. A tanítás menetének felgyorsításához újra kell gondolni a tartalmi részeket, hogy mit milyen arányban hallanak a diákok az iskolában, például a mi magyar örökségünkről, vagy milyen felosztásban szerepel a tankönyvekben a nyugati és a keleti történelem, irodalom. Tudják-e a gyerekek az iskolapadból kikerülve, milyen a globális, milyen az európai és milyen a jellegzetesen magyar kultúra. Utóbbira jellemző, hogy bár minden benne van, ami bárhol a világkultúrában megjelenik, de sok olyan eleme is van, ami csak a miénk. Ezt tudatosítani kell, mert egy gyermek felnőttként csak így tud a közegében majd helyesen viszonyítani.”

És nagyjából ennyi, eztán már az egészségügyre kanyarodott a beszélgetés. A modern kor kihívásai pedig egy kicsit még legyenek türelemmel.