A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) a benyújtott fellebbezések alapján egyetlen választókerületben sem rendelte el a szavazatok újraszámlálását - közölte az NVB elnöke hétfőn az M1 aktuális csatornán.

Patyi András azt mondta, az újraszámlálás elrendeléséhez tényeken alapuló bizonyítékra vagy "magas szintű valószínűsítésre alapot adó körülmények" bemutatására van szükség. Közölte, a testülethez mintegy 180 fellebbezés érkezett be. Azért ilyen sok, mert lényegében minden választókerületi eredményt, ahol nem az ellenzék nyert, megtámadtak.

A fellebbezések egy nyomvonal szerint, egy szövegtörzsre készültek, és alapvetően országos jelenségeket vetettek fel. Ezek egy részét a szavazást követő három napon belül lehetett volna megtámadni, de a konkrét szavazókerülethez köthető kifogások esetében sem döntöttek az újraszámolás elrendeléséről - számolt be róla az NVB elnöke.

Megnyugodhatunk tehát, hogy sehol sem volt bibi. Például az én kedvenc választókörzetemben sem, ami egyrészt szülőföldileg édes, mert Sárospatak (úgy is, mint Zemplén) 007-es választókör, másrészt meg abszolút őrült buli, yeah!

Itt ugyanis akkora atomkirályság eredmény született, hogy a választási szakemberek azóta is orgazmus közeli állapotban próbálják értelmezni a történteket. Mikola Gergely, a Jobbik jelöltje 151 szavazatot kapott, a Jobbik listájára ugyanakkor senki, de senki, azaz egyetlen egy polgár se, tehát mindösszesen nulla „darab” állampolgár voksolt. Helyette a vidéken méltán, a Zemplénben pedig pláne népszerű, országosan is kiemelkedőt nyújtó Netpárt húzott be 122 szavazatot.

Úgyhogy most valamennyi csalást kiáltó nevében mondom Patyi András örökbecsű szavait kölcsönvéve:

Nagyon sajnáljuk, miniszterelnök úr!