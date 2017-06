Nagyot kamuzott az őszödi beszédről az MSZP kommunikációs vezetője

„Mi, a rádió vezetői döntöttük el, hogy menjen le. A felvételt megkapta akkor az Origo és egy másik országos médium is, már nem emlékszem, melyik. Mégis, a három közül csak az egyetlen állami médium hozta le. Ezt kellett tenni, ha az ember komolyan gondolja a közszolgálatot. Vajon 2010 óta lehozná bármelyik közmédium a miniszterelnök titkos beszédét?”

Mindezt Kerényi György, a Kossuth Rádió egykori főszerkesztője nyilatkozta a 24.hu-nak, miután az MSZP új kommunikációs vezetője lett. Legyünk igazságosak: maga a tény, hogy a Gyurcsány-kormány idején a közszolgálati csatorna élére kinevezett rádiós a közzététel mellett döntött, főleg a közmédiumok mai állapotának ismeretében, megsüvegelendő (még akkor is, ha, miként sokan sejtik, netalántán az MSZP-ből szivárgott ki a beszéd).

A többi viszont olyannyira necces, hogy egykori kollégájának, az Origót akkoriban főszerkesztő Weyer Balázsnak kellett cáfolnia. „György Kerényi, Kergyó, ne őrüljünk már meg, hogy mondhatod azt, hogy csak a Kossuth hozta le az őszödi beszédet? A Kossuth kijött egy ötmondatos hírrel, mi meg az Origónál tíz perccel később az egész háromórás felvétel összefoglalójával. Ti a kétperces összefoglalót kaptátok meg, mi meg a teljes felvételt – nyilván utóbbit tovább tartott feldolgozni. De a harmadik címzett, az RTL is hozta, a híradójában, ami nyilvánvalóan később volt, mint a ti óránkénti híreitek. (És egyébként mindenki más is, nem emlékszem, hogy bárki ignorálta volna a témát.) Annyi a legendagyártás ezzel kapcsolatban, ne tetézd hülyeségekkel. László Pál, te meg kérdezz vissza ilyenkor!” – írta Weyer a Facebookon.

Azóta az Origo is kikérte magának a nyilatkozatot: „A felvételt azon a szeptemberi vasárnapon kora délután kapta meg három szerkesztőség: a Magyar Rádió hírszerkesztősége, az Origo és az RTL Híradó. Az Origo közölte a teljes beszédet és külön annak fontos részleteit is, majd hosszú összefoglaló cikk is készült a beszédről. Természetesen az RTL Klub – amelyre Kerényi »nem emlékszik« – is leadta a beszéd részleteit az első adandó alkalommal, az esti híradójában (ahogy ezt megtette a TV2 Tények című hírműsora is a már nyilvános hangfelvételek alapján). Késő délután pedig már minden szerkesztőség ezzel foglalkozott.”

Ami viszont Kerényi György fenti nyilatkozatának utolsó, kérdésként megfogalmazott mondatát illeti, a szocialisták újdonsült sajtósa alighanem origóján találta a szöget.