Ne csak a bevándorlók, az őslakosok is alkalmazkodjanak

A nyugati sajtót lapozgatni tényleg kicsit olyan, mint egy halálozási rovatot böngészni. Amerikában például bejelentették, hogy a Cleveland Indians nevű amerikai baseballcsapat kerek hetven év után eldobja a logóját, mert – mint azt a csapat neve alapján sejthető – egy indián fejet ábrázol. Márpedig egy vigyorgó indián törzsfőnököt ábrázoló karikatúra maga a rasszizmus.

És ezzel persze nincs vége: indián lobbisták követelik, hogy nem csak a logónak, a névnek is mennie kell. Amivel nem csak az a gond, hogy megint a történelem és a hagyományok eltörlésére tesznek kísérletet, hanem az egész mögött álló végtelen ostobaság is. Amikor ugyanis egy csapat nevet és szimbólumot választ magának, az éppen, hogy az elismerés, a tisztelet jele. Nem véletlen, hogy általában medvék és sasok díszítik a címereket, s nem mondjuk cickányok meg patkányok. Az indián sem azért került a baseballcsapat nevébe és címerébe, mert legyőzték, elvették a földjét és azóta egy rezervátumban iszik, hanem mert erős és bátor harcosként tekintettek rá.

Más szempontból érdekes egy hasonló német eset. Frankfurtban a Mohren-Apotheke patikának le kellett vennie a logóját, mert az a gyógyszertár nevéből adódóan egy turbános, fülbevalós, fekete női fejet ábrázolt.

A patikát a városban élő külföldieket képviselő egyesület (szerencsére ilyen is van) jelentette fel. Az egyesület legismertebb arca egy Virginia Wangare Greiner nevű asszony, aki Kenyában született és 1986-ban érkezett Németországba, ahol azóta is boldogan él négy gyermekével és öt unokájával, illetve élne, ha – mint mondja – nem találkozna nap mint nap a rasszizmus jeleivel. Amelyek ellen szerencsére fáradhatatlanul és minden szinten küzd, egy időben még az afrikai konyhaművészetről is tartott népfőiskolai előadásokat, ami – ha visszaemlékszem azokra az évekre, amelyeket Kenyában töltöttem –, a világ oktatástörténetének egyik legrövidebb kurzusa lehetett. Mindenesetre a küzdelmet számos magas állami kitüntetéssel ismerte el a hálás Németország. A kormány honlapján is fent fejkendős, afrikai ruhás, fülbevalós képe, ami csak azért vicces, mert éppen az volt a logóval szembeni egyik kifogása, hogy hamis sztereotípiákat terjeszt, hiszen az afrikai nők nem járnak így.

Lehet, hogy csak kronológiai szőrözés, de azért megjegyezném, hogy amikor hősünk megérkezett Kenyából Németországba, akkor a szóban forgó patika már több mint két évtizede viselte a nevét, meg a logóját, amely ezek szerint annyira nem tűnt szörnyűnek, hogy Wangare ne akarjon német állampolgár lenni. Micsoda lelkierőről tesz tanúbizonyságot, hogy a német rasszizmus ellenére itt maradt, és nem választotta a megfutamodás könnyebb útját, visszatérve a rasszizmus szempontjából is paradicsomi Afrikába.

Hogy kinek is illik kihez alkalmazkodni, az valóban egyre kevésbé tűnik egyértelműnek Európában. A németországi törökök egyik szervezete más bevándorláspárti civil szervezetekkel együtt most például arra szólította fel az éppen kormányalakítási tárgyalásokban részt vevő keresztény pártokat és a szocdemeket, hogy a koalíciós megállapodásban nyíltan mondják ki: Németország bevándorló ország. Amiből szerintük az is következne, hogy az integráció nem lehet egyoldalú dolog, azaz nem csak az idejövőknek kell beilleszkedniük, hanem a németeknek is alkalmazkodniuk kell az újonnan érkezőkhöz.

Még ha emiatt fejeknek is kell hullani.