Nekimegy az állami korrupciónak a BKK vezére

Ritkán olvasni olyan nyílt beszélgetést állami pénzektől függő cég vezetőjével, mint amit 777 Blog készített a BKK vezérigazgatójával. A hétgyerekes, katolikus hitét nyíltan megvalló Dabóczi Kálmán interjújának nem nagyon van olyan mondata, ami idézetként ne állna meg önmagában, mi most – kommentár nélkül – mégis megpróbáltuk kiválasztani a – köz- és hitéleti szempontból – három legerősebb gondolatot.

„Hogyha az ember életét az Isten egyszer megérintette, akkor onnantól kezdve olyan belső tűz van benne, amely áthatja az életének minden dimenzióját. Ha nincs meg benne ez a tűz, akkor valószínűleg még nem érintette meg. (…) Én ezt a fajta megérintettséget 30 éves korom felett éltem át, addig a jól nevelt »így szoktuk, így csináljuk« katolikusok életét éltem. (…) Hiába nőttem fel én is egy »agyonpasztorált« keresztény családba, nekem is fel kellett tennem a kérdést, hogy mi a célja az életemnek. Végig kell menni ezen az úton, amelyen lesznek persze visszacsúszások, eltávolodások, de megéri kitartani.”

Fotó: MTI/Soós Lajos

„Most látunk egy alapvetően nagyon pozitív és jó értékrendű erőteret, viszont annak a mindennapos megnyilvánulásai és kísérőjelenségei mellett meg nem lehet elmenni szó nélkül. Ezt a kettősséget jelenleg sem lenyelni, sem pedig kiköpni nem tudja a keresztény értelmiség, de azt gondolom, hogy ez igaz az egész magyar értelmiségre is. Vagy démonizálja az egészet, és azokat az értékeket, eredményeket is megtagadja, amelyek objektíven nézve is pozitívak, vagy letagadja a valóságot, hogy ne kelljen szembesülni a problémákkal, például a korrupcióval. Szerintem a keresztény felelősség pont itt jön elő, hogy az ember merje az értékek melletti elkötelezettségét nyíltan vállalni. (…) Rá kell szorítani a mindenkori kormányzatot, hogy a hatalmát valóban a közjó érdekében használja és ne egy szűk csoport gazdasági érdekei mentén.”

„Azzal a Dabóczi Kálmánnal, akit az újságokból kiolvasok, én kezet se fognék. Ordító különbség van aközött, ami újságolvasóként, közösségi médiafogyasztóként ki tud alakulni egy közpolitikai szereplőről és a valódi személyisége között. (…) Van egy »megállapodásom« a Jóistennel: én mindig ott voltam, és annyi ideig voltam ott, ameddig a Gondviselés úgy gondolta, hogy feladatom van. Ide is úgy kerültem, hogy nem én kerestem magamnak ezt a feladatot, tudtam, hogy folyamatos támadásoknak leszek majd kitéve.”

