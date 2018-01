Nem fizet a Jobbik, lecsukják Vonát? Három dolog történhet

A Jobbik önként nem fogja kifizetni a számvevőszéki bírságot, jelentette be Vona Gábor pártelnök. Mi lehet a kifutása a konfliktusnak? Mutatunk három forgatókönyvet.

A Jobbik elnöksége úgy döntött, hogy a párt önként nem fogja kifizetni az Állami Számvevőszék által rárótt 331 millió forintos bírságot – amelynek befizetésre a hatóság 15 napot adott a pártnak –, mivel nem ismeri el annak jogszerűségét, sőt az egész eljárást alkotmánysértőnek tartja. Vona Gábor pártelnök ezt ma egy sajtótájékoztatón jelentette be, ahol egy sor erős kijelentés elhangzott: „az Állami Számvevőszéknek 15 napja van rá, hogy visszatérjen a törvényesség útjára”; „az országgyűlési választás tétje mostantól az, hogy ő vagy Orbán Viktor kerül börtönbe”, mivel pártelnökként ő felel a párt gazdálkodásáért; a valódi vitát nem is a számvevőszékkel folytatják, mivel az eljárás mögött a kormányfő áll, akit Vona ismét korrupt zsarnoknak nevezett. Kiderült az is, hogy a pártnak 54 millió forint adományt sikerült összegyűjtenie, és az első negyedéves állami támogatás, 111 millió forint is megérkezett a számlájukra.

Nyilvánvaló, hogy három hónappal a választások előtt ez a konfliktus legalább annyira politikai, mint jogi-gazdasági jellegű. De mi lehet a kifutása?

Az ÁSZ döntései ellen Magyarországon semmilyen jogorvoslati lehetőség nincs, a Jobbik megpróbálhatja az Alkotmánybíróságon, vagy nemzetközi fórumokon érvényesíteni az igazát, de egyelőre nem látszik, hogy milyen jogi úton tudna ezekhez eljutni, és még ha sikerülne is, az áprilisi választásokig ez már nem hozhat fordulatot az ügyben. Vagyis minden azon múlik, hogy az ÁSZ hogyan akarja érvényesíteni a bírságot azok után, hogy a Jobbik nem hajlandó annak engedelmes befizetésére.

Ezek után három lehetséges forgatókönyv látszik: