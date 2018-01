Nem inkább Sorost vette meg a Fidesz?

Soros György a davosi Világgazdasági Fórumon tegnap azt mondta újságíróknak: szerinte Orbán Viktor megvásárolta az MSZP vezetőit, a maffiállam tökélyre fejlesztése miatt pedig ismét minden esélye megvan arra, hogy újraválasszák. Nem először hallunk ilyet. Már a 2014-es választásokon is keringtek a hírek egy Habony Árpád által a Mesterházy-csapatba delegált emberkéről, aztán Demeter Márta utalgatott erre – jövő héten lesz épp egy éve, hogy elhagyta a szocialistákat, ősszel pedig LMP-sként folytatta. Aztán ott volt Botka László is: ő beépített fideszes árulókról nyilatkozott, aztán ősszel le is szedték a szoci miniszterelnök-jelöltségről.

Az MSZP persze most is cáfolta mindezt, mi mást is tehetett volna. „Ha valaki, hát Soros György pontosan tudhatná, milyen nehéz védekezni egy alaptalan hazugság ellen. Ezzel szemben tény, hogy eddig 47 képviselőjelöltünket visszaléptettük, és partnereinkkel létrehoztuk a Változás Szövetségét a Fidesz bukásának érdekében. Az MSZP tehát komoly árat fizetett a kormányváltásért. Ezek után persze lehet még vádaskodni, de ez ugyanolyan mese, mint a nem létező Soros-terv.”

Most azt hagyjuk, hogy Soros-terv bizony létezett, mindjárt kettő is, erről már írtunk.

Inkább nézzük azt, nem lehet-e, hogy nem az MSZP-t, hanem épphogy Sorost vette meg a Fidesz!

Drága mulatság lehet, de Putyin pénze biztos elég rá.

Kinek jó ugyanis Soros megszólalása? (Lásd még: Cui prodest?) Na? Mit is okoz? Az ellenzéki szavazókat elbizonytalanítja, a kormánypártiakat megerősíti, hiszen lám, él, mozog, létezik, valóban támad, maffiaállamozik, Magyarországgal foglalkozik valami világfórumon, világ, világ, világösszeesküvés, amúgy is olyan a feje mint Palpatine szenátornak, már bőven a nagy meggonoszulás után.

Véletlen? – tehetjük fel a mindig jól értesült összeesküvéselmélet-hívők másik kedvenc kérdését.

Nos, simán. Igen. A valóság sokszor értelmetlen, nem logikus, nincs háttérhatalom, amelynek ármánykodása mindent megmagyaráz.

Szószátyár, felháborodott öreg milliárdos van, aki őszintén maffiaállamozik egy kérdésre, mert fel van háborodva, hogy közellenséget csináltak belőle és mert gond nélkül megteheti. Aztán: egy-két nyilvánvaló áruló mellett pedig pártjukat, bőrüket menteni akaró szocialisták vannak még, igen, a pártvezetésben is, akik egyszerűen nem elég jó politikusok ahhoz, hogy ne bénázzanak egyfolytában. Hibáznak rengeteget, ahogy hibázott most Soros is, már akkor, ha nem vette meg a Fidesz tényleg. Olykor a Fidesz is hibázik: a kommunikációs migránsbakiról mégsem mondja senki, hogy Altusz Kristófot megvette Soros.

Az élet nem a Star Wars és nem is kémregény.

Csak a plakátragasztó szagú magyar valóságban látszik a sötétség (Soros) és világosság (Fidesz) mindent behálózó és magyarázó, beépülős-megvevős, gátlástalan, örök harcának.