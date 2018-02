Betont mindenhova!

Az egyik helyen a teniszre hivatkozva emelnek betonmostrumot, Zuglóban viszont a teniszpályákat veszik el egy fedett futópálya kedvéért. Miért kell beton mindenhova?

Az MTK egyszerűen nem tud leállni, a 2019-es Maccabi játékokra elnyert 30 milliárd forintból épülő sportpályák után Zuglóban is beton kerül a Rákos-patak partjára. Itt húzzák fel ugyanis az MTK Lantos Mihály Sporttelepének fedett futópályáit. A bökkenő, hogy a Rákos-patak melletti rész a XIV. és XVI. kerületi szabadidősport fő terepe, a patak árterét nem lehet, bocsánat, nem lehetett eddig beépíteni, ezért itt rengetegen kerékpároznak, futnak és a patak melletti sávban vagy harminc éve egy teniszklub is működik. A Mini Garroson nyáron hét, télen öt fedett pályán megy a játék. A klubot a többszörös magyar bajnok Turi Zsuzsa szülei alapították. Ez a nevelő klubja a magyar teniszválogatott világcsoportba helyezésében komoly szerepet játszó Nagy Péternek, aki ötszettes emlékezetes meccsen a top100-as izraeli Dudi Selát verte Budapesten, holott csak 502. a világranglistán. Nagy Péter többszörös magyar bajnok, Turi Zsuzsa és Nagy Mátyás teniszedzők fia, a jelenleg a harmadik helyen jegyzett magyar férfi teniszező.

Mindez persze senkit nem érdekel, mert ott a félelmetes telekszomszéd az MTK. Deutsch Tamás klubelnök elképesztő pénzeket hoz nekik, nekem személy szerint semmi bajom ezzel. Csak éppen elég rozsdaövezetet lehetne találni a főváros területén, de nem, a teniszpályák helyén „új atlétikai csarnok és futófolyosó valósul meg az eddigi épület bővítéseként a Rákospatak irányába”. „A fejlesztések következő lépéseiként fedett futófolyosó és ugrótér létesül, új sportcsarnok épül, elsősorban a küzdősport számára” – tartalmazza az ismertető azzal kecsegtetve az embereket, hogy hobbisportolók is bemehetnek majd. De ezt azért ne vegyük nagyon komolyan.

A Lantos Mihály Sporttelep tervezett épületének látványterve

Magyarán a teniszpályákat beszántják, a helyükre egy betonmonstrum kerül majd betonlábakon, a pénz nem számít. Számomra feltűnő az is, hogy a látványképen nem látszik a területet határoló gyönyörű jegenyesor sem.

Vagyis itt látszólag éppen ellenkezője történik annak, amit a kormány a Margitszigetre tervez, ott gigantikus teniszstadion jönne létre, ha Tarlós főpolgármester meg nem akadályozza, itt pedig megszüntetnek teniszpályákat.

De az ellentét csak látszólagos, a szándék mindenütt ugyanaz: hatalmas versenysport-létesítményeket hozni létre, mindent betonba önteni.

Pedig az emberek szeretnek tavasztól őszig a Margitszigeten vagy a patakparton a zöldben, szabadban futni, sétálni, teniszezni. Ez utóbbihoz például egy klubházon és néhány árnyat adó fán kívül semmi sem kell, egy kávézó, egy férfi és egy női öltöző, zuhannyal. Kész, semmi extra.

Az pedig, hogy olyan sportágaknak is gigalétesítményeket emeljenek, amelyekben nem érünk el komoly nemzetközi sikereket, egészen megdöbbentő. Felfogni nem tudom, minek kell fedett futócsarnok, de ha kell, miért nem fér el a 30 milliárdos szintén MTK-projektben? Illúzió az is, hogy mi hatalmas teniszversenyeket rendezünk majd, amihez több emelet magas arénák kellenek. A világon kétféle teniszbajnokság létezik: az egyikre Doha és Katar a jó példa, ahol kevés néző van, de rengeteg pénz, ezért megveszik a világelitet egy-egy torna erejéig óriási pénzdíjakkal. Ehhez Magyarországnak kicsit kevés az olaja. A másik, amikor a világ legjobb versenyzőinek városa rendez nagy tornát, Baselbe Federer kedvéért elmegy a világelit vagy Dimitrovért Bulgáriába, még Tiemért is Bécsbe. De nekünk nincs ilyen teniszezőnk, Fucsovics Márton TOP100-as és Babos Tímea 35. helyezése sem indokolja (egyelőre), hogy nagy teniszstadiont építsenek. Ezt ékesen bizonyítja, hogy az ideiglenes lelátókkal megoldott teniszversenyeken sincs telt ház.

A sporttelep a Mini Garros teniszpályáival a Google műholdképén

A Mini Garros a város egyik kedves pontja, ahol Budapest bajnokságot rendeznek, nyaranta gyerekek tenisztáboroznak, és egész évben a hét minden napján hajnaltól estig mozognak olyan emberek, akiknek egyébként semmi közül a sporthoz.

Most majd jön a lábakon álló futócsarnok a tenisz és a fák helyén. A Margitszigeten pedig a kongresszusi központként is használható teniszstadion – a zöldbe ágyazott régi pályák felújítása helyett. Csak azt ne mondják, hogy ennek örülni kellene!