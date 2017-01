Népesség: majdnem beestünk 9,8 millió alá, amikor furcsa dolog történt a szülészeteken

Hatéves csúcs dőlhet meg.

A Központi Statisztikai Hivatal friss gyorsjelentése szerint 2016 január és november között 1,2 százalékkal több gyerek született, mint tavaly novemberig. A lényeg az 1214 babatöbblet, ami egyáltalán nem kevés. Ha ők nincsenek, akkor Magyarország népességszáma már beesett volna 9,8 millió alá (november végén 9 801 206 fő volt).

Figyelemre méltó részlet, hogy nem önmagában a gyerekszám nőtt, hanem ezzel együtt az ezer lakosra jutó születésszám is. Ez a két mutató nem feltétetlenül mozog együtt. Most hatéves csúcs látszik megdőlni, utoljára ugyanis 2009-ben fordult elő, hogy ezer lakosra 9,5-nél több újszülött jutott volna. A mutató azt jelzi, hogy annak ellenére is tud emelkedni a születésszám, hogy a szülőkorban levő nők aránya csökken, mivel az egykori gyes- és a gyed-babák, vagyis a családpolitikai intézkedések bevezetésekor, a hatvanas évek végén és a hetvenes évek közepén született nagyobb létszámú női generációk lassan termékeny éveik végére érnek.

Hogy érzékeltessük ennek súlyát: a most születő évjáratok lélekszáma nagyjából fele az 1970-es években világrajöttekének.

Egyelőre mégsem látszik beigazolódni a forgatókönyv, miszerint a születésszám azonnali drasztikus esésére kell számítani az anyai korosztályok lélekszámának csökkenése miatt, vélhetően amiatt, mert a 35 és a 40 feletti párok gyorsabb sebességre kapcsolnak.

Így van esély arra is, hogy az egy hónap múlva várható 2016-os egész évi adat is magasabb lehet a 2015-ösnél, vagyis zsinórban harmadik éve növekedhet, igaz, csak minimálisan a születésszám. Novemberig 85 128 gyermek született, tavalyi év hasonló időszakában pedig 83 914.