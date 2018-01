Népszavazással ölhetik meg Budapest buliturizmusát

Február 18-án tartanak népszavazást a VII. kerületben arról, hogy megszüntessék-e az éjszakai életet a bulinegyedben.

A két ünnep közötti napokban, december 28-án határozott a VII. kerületi Helyi Választási Bizottság arról, hogy az erzsébetvárosiak népszavazáson dönthetnek a következő kérdésről:

Egyetért-e Ön azzal, hogy az önkormányzat Belső-Erzsébetváros területén is úgy szabályozza az üzletek nyitvatartási rendjét, hogy vendéglátást folytató üzletek 24 óra és 6 óra között nem tarthatnak nyitva?

A kérdést már október 16-án hitelesítette a bizottság, miután előtte a képviselőtestület megtárgyalta a bulinegyeddel kapcsolatos szabályozások ügyét, és arra az álláspontra jutott, hogy legjobb lenne népszavazásra bocsátani a kérdést. Most év végén arról született döntés, hogy a referendumot február 18-ra tűzik ki.

Az éjszakai zárva tartás ügyében teljes nagykoalíció ált elő: a kérdést a Fidesz nyolc helyi képviselője nyújtotta be a bizottságnak, de korábban már az LMP-s Moldován László is benyújtott szeptemberben ilyen tartalmú kérdést (amit szintén befogadtak, de 7000 aláírást kellett volna hozzá összegyűjteni), a jobbikos Stummer János pedig hónapok óta kampányt folytatott, hogy felhívja a figyelmet a bulinegyed problémáira, és most „politikai küzdelmeinek gyümölcseként” üdvözölte a döntést. A politikusi egység fő oka pedig az Élhető Erzsébetváros nevű civil csoport, amelynek jelenleg 1300 tagja van, és amelynek meghirdetett célja az éjszakai nyitva tartást lehetővé tevő 2013-as önkormányzati rendelet visszavonatása.

Választások közelednek, nyilvánvaló, hogy nincs politikai erő, amelyik keresztbe merne feküdni egy népszavazási kezdeményezésnek egy ilyen kérdésben. És az is nyilvánvaló, hogy a városrész lakóinak rengeteg jogos panaszuk van a bulinegyeddel kapcsolatban: a rendszeresen koszos, takarítatlan utcák, a kapualjakban hányó/szívó/húgyozó/szexelő angolok, az éjszakai hangoskodás az utcán, az éjszakai hangoskodás a gangokon a sok airbnb-s lakásnak köszönhetően.

A VII. kerületi bulinegyed menedzselése mindig erősen hiányos volt, de még ha sokkal jobb is lett volna, mindenki tudja, hogy a szórakozni vágyó fiatal briteknél kellemetlenebb társaságot nehéz elképzelni. Pokollá szokták tenni az életet mindenhol Magaluftól Kavosig – és igen, nehéz őket szeretni.

Ha a kerület lakossága igennel voksol, garantáltan csend lesz: bulinegyedet lehetetlen éjféli zárással működtetni. A kerület Nagykörúton kívüli részén, ahol most is ugyanilyen szabályozás van érvényben, valóban teljes és tökéletes az éjszakai nyugalom, egy lélek sincs az utcákon.

És mégis: ennek a népszavazásnak a tétje Budapest legsikeresebb turisztikai termékének fennmaradása.

Bármennyi kellemetlenséget okoz is a lakóknak, a buliturizmus évről évre sok tízmilliárd forintos bevételt hoz az országnak, a kerületben több ezer embernek adott munkát és vendéglátóhelyek százait tartja fenn. Nemcsak kocsmákat: aki emlékszik még a bulinegyed előtti Erzsébetvárosra, tudja, hogy egy-két vendéglőn és cukrászdán kívül egyáltalán nem lehetett a negyedben enni (jól végképp nem), és hogy a mai rengeteg kajálda, a változatos kínálat a fiatal turisták nélkül biztos, hogy nem tartható fenn.

A bulinegyed ingatlanárai az egykor lepusztult, gettósodott negyed olyan mértékű felértékelődését mutatják – az elmúlt 5 évben az átlag négyzetméter ár a kerület egészét tekintve 253 474 forintról 580 684 forintra nőtt –, hogy mára gyakorlatilag beérte a hagyományosan sokkal jobban szituált V. kerületet, és megelőzi a VIII. és a IX. kerület hasonló fekvésű belső részeit. Ugyanakkor ez a jobb pozíció valószínűleg már nem veszthető el: az elmúlt tíz évben megújult az épület- és a lakásállomány jelentős része, a gettósodás helyett lezajlott egy erőteljes dzsentrifikáció.

A bulinegyed működése tipikus példája annak, amikor egy tevékenység összes kára az ott élőkre terhelődik, a hasznai viszont jórészt nem közvetlenül az adott területen realizálódnak.

Többnyire valószínűleg sem a vendéglátóhelyek tulajdosai, sem az alkalmazottak nem VII. kerületiek, a helyben lakók számára csak az airbnb és a magas ingatlanárak jelenthetnek kézzelfogható hasznot – de a szálláskiadás esetében is az egyik lakónak bevételt termelő tevékenység a szomszédok számára terhes. Az viszont biztos, hogy a főváros egészének jövőjét ez a szavazás jelentősen befolyásolja, mert a városok versenyében a buliturizmus klasszikusan olyan vonzerő, amit gyorsan el lehet veszteni, mert nem kellenek hozzá speciális adottságok, ellentétben mondjuk a kulturális vagy az egészségturizmussal. Velence akkor is teli lenne látogatóval, ha a város bejáratánál mindenkit korbáccsal megvernének, mert csak egy van belőle – de kocsmákat nyitni bárhol lehet.

És bár többnyire csak az angolokról esik szó, az Erzsébet körút Király utca és Blaha közötti szakasza az elmúlt pár évben a kispénzű magyar fiatalok kedvenc éjszakai ivóhelye lett, az éjféli zárás pedig ezeket a kocsmákat is ugyanúgy érintené.