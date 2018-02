Nincs kegyelem: újabb párt az ellenzéki térfélen!

A fülledt asszonyregényeket író egykori miniszter Idősügyi Minisztérium felállításával támad.

Az ellenzéket még az ág is húzza: nemrég Lévai Katalin, a Medgyessy-kormány esélyegyenlőségi-minisztere, majd európai parlamenti képviselő, aktivista jelentette be, hogy tavaly megalapított Lendülettel Magyarországért pártja színeiben rajthoz áll Zuglóban.

A demokratikus oldal persze rögtön gyanakodni kezdett, mondván, csak a Fidesznek állhat érdekében a kevés nyerhetőnek tartott körzetek egyikében elindítani a közepesen ismert politikus-alkotót.

„Nem tudhatod, mit érez egy nő, amikor rájön, hogy senki nem szereti igazán, és csak akkor él, amikor becsukja a szemét és álmodik. Az álmok még mindig biztosan állnak” – mondja a regény hősnője, aki kettős életet él. Egy „valódi” életet a férjével, és egy másikat, amelyet Mirkóval, gyerekkori szerelmével álmodott meg magának. (Varázskert)

Lévai persze cáfol, pártja Facebook-oldalán a Lendülettel Magyarországért stábja heves verbális csatát vív az árulást orrintó szocialista nyugdíjasokkal. Az egykori miniszter azonban nem ijed meg némi ellenszéltől, sőt újabb csapatokat toboroz. Ma öt jelöltet mutatott be: megnyerte magának például Móricz Esztert, akit az MSZP tavaly zárt ki soraiból, de most ő is ringbe szállna egykori elvbarátai ellen. Persze semmi pánik, Lévai Katalin állítása szerint nem rajta fog múlni a jóillatú européerek csodálatos forradalma. Megígérte, egy hónap múlva megmérik jelöltjeik népszerűségét, s ha nem ők a legesélyesebbek az adott körzetben, visszalépnek.

„Akkor jó, ha ketten vagyunk, mert ketten tudjuk szeretni egymást. Egyedül nehezebb, rejtett, elszigetelt érzelemben. A magányos szerelem olyan, mint a zuhanás, mely sosem ér földet.” Lévai Katalin legújabb regényének hősnője így elmélkedik beteljesületlen szerelméről, amely lelki egyensúlyának végzetes megbomlásával fenyegeti. Ám érzelmei elfogadhatatlanok a kisvárosi közegben, ahol él, hiszen egy saját neméhez vonzódó fiatal nőről van szó. Mi lesz ennek a vége?

(A szerelemfüggő)

Lévai Katalin pártjának profilja még kissé kontúrtalan, honlapján egyelőre még az elnökséget sem lehet megismerni. A többi a nem éppen forradalmi nyugdíjas-cirógatás, amivel már sokan próbálkoztak a magyar politikában, de egyelőre senkinek nem jött össze.

Nehéz elképzelni, hogy tömegek tódulnak majd azon zászló alá, amelyre gondos kezek az Idősügyi Minisztérium felállításáról szóló követelést hímezték. Pedig Lévainak eddig ez az egyik legerősebb üzenete, ha eltekintünk a honlapot illusztráló fotóktól.

Kedvencem az, amelyiken egy szépkorú hölgy pajkos mosollyal húzza maga után férfi partnerét – őszintén remélem, hogy csak egy Lévai-könyvbemutató előtti évődést, és nem valami malacabb dolgot örökített meg az ismeretlen művész.

„Nem hordozhatod magadban a múltadat ártatlanul, miközben minden erőddel megpróbálsz a jelenben élni." Meglepő módon a főhősnő, Laura ezt a tanulságot attól a férfitól hallja, akivel hosszú távon nem tud együtt maradni, éppen a múlt titkai miatt.

(Karácsonyi égbolt, Egy titkos szerelem története)

A kurzivált szövegeket Lévai Katalin regényeinek internetes ajánlóiból emeltem át.